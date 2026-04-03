Dünya Kupası’na hazırlık; İngiltere notları: Japonya karşısında Wembley hüsranı

2026 Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında, 16 şehrin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Amerika, Kanada ve Meksika’da sahne alırken, 2002'den bu yana birden fazla ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek ilk Dünya Kupası olacak. Üç ülke tarafından düzenlenen ilk ‘FIFA Dünya Kupası’ ve 32 takımdan 48 takıma genişleyen ilk turnuva olması tarihe düşen notlar. Dört takımdan oluşan 12 grupta, her grubun ilk 2’si ile en iyi sekiz üçüncü takım üst turda 32 takım arasına kalacak. Ev sahibi ülkeler olarak Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri otomatik olarak katılmaya hak kazandı. Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan ise Dünya Kupası'na ilk kez katılacak takımlar. Arjantin, 2022'de üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanarak son şampiyon unvanını elinde bulunduruyor. Turnuvanın favorisi İspanya, onu Arjantin ve Fransa izliyor. 4. sırada İngiltere, 1966’dan beri kupaya hasret kalan takım için belki bu turnuva futbolun eve dönüşü, komedyenler David Baddiel ve Frank Skinner’in 1996 Avrupa Şampiyonası için yazdığı enfes futbol şarkısı ‘Three Lions’ belki bu dünya kupasında gerçek olacak.

Hiç bitmeyecekmiş gibi soğuk geçen kışın gölgesinde, Mart’ın son gününde İngiltere hazırlık maçında görkemli Wembley Stadı’nda Japonya karşısında. Japonya maç öncesince FİFA sıralamasında 18. Sırada ve Asya'nın en iyi takımı konumunda. İngiltere ise kendi kıtasında üçüncü, ancak dünyada dördüncü en iyi takım. Aralarındaki maçlara bakarak, İngiltere, Japonya'ya karşı oynadığı üç maçta da yenilgisiz. Haziran 1995'te Umbro Kupası'nda ve Mayıs 2010'da oynanan hazırlık maçında Japonya'yı 2-1'lik skorlarla mağlup ederken, Haziran 2004'te ise 1-1 berabere kaldılar. İngiltere Kasım 2022'de FIFA Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 yendiğinden beri ilk kez bir Asya takımı karşısında. Bu maç öncesinde son 10 maçta hiçbir Asya ülkesi İngiltere'yi yenemediğini hatırlatalım (4 beraberlik, 6 mağlubiyet). Ancak hazırlık maçlarında İngilttere’nin karnesi iyi değil, son yedi hazırlık maçının sadece ikisini kazandılar (2 beraberlik, 3 mağlubiyet).

Ev sahibi İngiltere 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Pickford, savunmada White, Konsa, Guehi, O'Reilly, orta sahada Anderson, Mainoo, ileri uçta Palmer, Rogers, Foden, önlerinde golcüleri Gordon. Kaptanları, golcüleri Harry Kane sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Misafir Japonya 3-4-2-1 dizilişinde; kalede Suzuki, savunmada Taniguchi, Watanabe, J. Ito, orta sahada Doan, Kamada, Sano, Nakamura, ileri uçta H. İto, Mitoma, önlerinde gol umutları Ueda. Maçın ilk tehlikeli atağı 3. dakikada Japonya’dan geliyor, sol kanatta Mitoma, rakip savunmada White’ı geçip ortalıyor, Ueda topa dokunamıyor. İlk bölümde rakibin 3. bölgede kalabalık baskısı karşısında savunmadan kaleci Pickford’un uzun vuruşlarıyla çıkıyor İngiltere, maç öncesinde teknik direktörleri Thomas Tuchell, Japonya’nın amansız baskıyla oynadığını, kazanabilmek için savunmada hatasız oynamaları gerektiğini dile getiriyor. 12’de gole yaklaşıyorlar, Palmer’ın soldan kullandığı duran topta Anderson’un pasında Rogers’ın vuruşu rakip savunmadan dönüyor. Akabinde soldan kullandıkları kornerde Guehi’nin kafa vuruşu rakip savunmaya takılıyor, ilk 15 dakikada topa yüzde 81 oranında sahip olurken rakip kaleyi beş kez yoklayan ev sahibinden gol beklenirken 23’te öne geçen Japonya oluyor. Orta sahada Mitoma’nın topu Palmer’dan çaldığı pozisyonda Nakamura’nın soldan ortasını yerden vuruşla pozisyonu başlatan Mitoma bitirirken Wembley tribünleri Premier Lig’de Brighton’da parlayan 7 numarayı alkışlıyor. Golde, İngiltere savunmada rakibin iki pasıyla adeta darmadağın olurken Nakamura sol kanatta bulduğu boşluğu iyi değerlendiriyor. 29’da White ile sağdan rakip savunmayı zorluyor ev sahibi, ancak topun rakipte olduğu anlarda geride çabuk çoğalan Japonya tehlikeyi önlüyor. Dört dakika sonra gole yaklaşıyorlar, Gordon’un başlattığı atakta Andersen’ın soldan vuruşunda kaleci Suzuki’nin dokunduğu topta direkler gole izin vermiyor, misafir takım adına şans anı. Devrenin son bölümünde baskıyı artırıyor İngiltere, 36’da O’Reilly’nin arka direğe enfes ortasında Foden’den önce kafayı vuran Kamada tehlikeyi uzaklaştırıyor. İngiltere’nin topa yüzde 69 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi yedi kez yoklayıp isabet kaydedemediği bir dakika uzatılan devre Japonya’nın tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye bıraktığı yerden, oyunu rakip sahaya yıkarak başlıyor İngiltere, 49’da sağdan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. Akabinde Japonya’nın 3. bölgeye çabuk çıktığı pozisyonda Doan, rakip savunmada Guehi’yı zorlanmadan geçip sağ çaprazdan yerden yakın köşeye vuruyor, Pickford gole izin vermiyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. Devrenin ilk bölümünde baskılı görünen ev sahibi, ancak kontraya çabuk çıkan, sağda Doan ile pozisyonlar bulan Japonya gole daha yakın takım. 57’de İngiltere’nin arka arkaya kullandığı iki kornerden sonra dört değişiklik yapıyor hocaları Thomas Tuchell, hücumda Palmer ve Foden, savunmada White ve O’Reilly yerlerini Solanke, Bowen, Hall ve Livramento’ya bırakıyor. 65’te İngiltere atağında Rogers’ın kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor 15 numara, değişiklikler takıma hareket getiriyor. 65’te Japonya’da Ueda ve Ito’nun yerlerine Ogawa ve Seko sahada. 69’da ikinci gole yaklaşıyorlar, Nakamura’nın sol çaprazdan uzak köşeye vuruşu az farkla dışarda. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Fransa 2. Ligi’nde Reims takımında forma giyiyor. 71’de İngiltere’de Gordon ve Mainoo’nun yerlerini Rashford ve Garner alıyor. 75’ten sonra tek kaleye dönüyor maç, 78’de maçın en net fırsatını yakalıyorlar. Anderson’un sağdan uzak köşeye ortasında Rashford’un kaleci Suzuki’den dönen vuruşunda Bowen kaleyi bulamıyor. 83’te İngiltere’de Guehi ve Konsa’nın yerlerini Maguire ve Burn alıyor. 89’da bir fırsat daha kaçıyor, sağdan kullandıkları kornerin devamında Hall’un yerden vuruşunu uzanarak çeliyor Suzuki, 23 yaşındaki kaleci İtalya’da Parma kalesini koruyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 79.233 taraftarın şahitliğinde 1-0 kazanan Japonya onca seneden sonra İngiltere’yi deviren ilk Asya takımı oluyor. İngiltere Kane, Saka, Rice gibi önemli oyuncularından yoksun çıktığı maçta iyi kapanan rakibi karşısında çok az gol fırsatı yarattı. Savunmacıları March Guehi, duran toplarda etkili olamadıklarını, bu maçtan ders çıkarmaları gerektiğini vurguluyor.