Dünya Kupası’nın gölgesindeki hikâyeler

Dünya Kupası denince akla çoğu zaman kupayı kaldıran yıldızlar gelir. Messi’nin Doha’daki yürüyüşü, Maradona’nın İngiltere’ye attığı iki gol, Pele’nin gözyaşları, Zidane’ın finaldeki vedası…

Oysa bu turnuvanın tarihi yalnızca şampiyonların ve unutulmaz gollerin tarihi değil. Dünya Kupası bazen bir diktatörün propaganda sahnesi, bazen savaş sonrası bir halkın nefesi, bazen de unutulmuş insanların sessiz hikâyesi oldu.

HAFTALAR SÜREN YOLCULUK

1930’da Uruguay’da düzenlenen ilk turnuva bile bugünkü romantik anlatıdan daha karmaşıktı. Avrupa takımları Güney Amerika’ya haftalar süren gemi yolculuklarıyla gitti.

FIFA Başkanı Jules Rimet’in hayali futbolun ülkeleri bir araya getirmesiydi. Ancak daha ilk adımda bile para, prestij ve siyaset tartışmaları vardı. Dünya Kupası daha doğarken masum değildi ama büyüleyiciydi.

1934’te İtalya’daki turnuva, futbolun büyük ölçekte propaganda aracına dönüşmesinin en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

MUSSOLINİ'NİN PROPAGANDA ARACI

Benito Mussolini için Dünya Kupası yalnızca bir spor organizasyonu değil, faşist rejimin gücünü göstereceği bir vitrindi. Stadyumlar, törenler, afişler ve gazeteler bu gösterinin parçasına dönüştü.

İtalya’nın maçlarındaki hakem kararları yıllarca tartışıldı. Forma artık yalnızca forma değil, devletin ideolojik üniformasıydı.

1938’e gelindiğinde Avrupa’nın haritası değişiyordu. Nazi Almanyası Avusturya’yı ilhak etmişti. Avusturya futbolunun en büyük yıldızı Matthias Sindelar’ın Almanya adına oynamayı reddettiği anlatıldı.

Kağıttan Adam lakaplı Sindelar, 1939’da sevgilisiyle birlikte evinde ölü bulundu. Resmi açıklama karbonmonoksit zehirlenmesiydi ancak ölümünün üzerindeki sis hiçbir zaman tamamen dağılmadı. Onun hikâyesi, futbol tarihindeki en güçlü sessiz direnişlerden biri olarak kaldı.

BREZİLYA'YI YASA BOĞAN MAĞLUBİYET VE SARI FORMANIN DOĞUŞU

1950’de Brezilya, Maracana’da Urguay'a kaybetmesi yalnızca bir maç olarak değerlendirilemez. Maracanazo diye anılan o yenilgi, bir ülkenin toplu travmasına dönüştü.

Brezilya’nın şampiyonluğu neredeyse kesin görülürken Uruguay kaptanı Obdulio Varela oyunu soğuttu, tribünlerin baskısını kırdı ve takımını ayağa kaldırdı. Bu yenilginin ardından Brezilya’nın beyaz forması uğursuz sayıldı. Bugün dünyanın en ikonik formalarından biri olan sarı forma, aslında o büyük yıkımın ardından doğdu.

1954 finalinde Batı Almanya’nın Macaristan’ı yenmesi Bern Mucizesi olarak tarihe geçti. Ancak bu zaferin etrafında yıllar sonra başka tartışmalar da büyüdü.

Alman futbolculara yapılan enjeksiyonların vitamin olduğu söylendi bazı araştırmacılar ise performans artırıcı madde ihtimalini gündeme getirdi. Kesin hüküm vermek mümkün değil ama 1954, Dünya Kupası tarihindeki ilk büyük doping şüphelerinden biri olarak hafızada kaldı.

ÖDÜNÇ KRAMPONLARLA 13 GOL

1958’de Just Fontaine yalnızca altı maçta 13 gol atarak hafızalara kazandı. Üstelik bunu, anlatılanlara göre ödünç kramponlarla yaptı.

Aynı turnuvada 17 yaşındaki Pele sahneye çıktı. Babasının 1950’deki Uruguay yenilgisi sonrası ağladığını gören Pele’nin, “Bir gün Dünya Kupası’nı ben kazanacağım” dediği anlatılır. İsveç’te o söz tutuldu. Brezilya ilk kez dünya şampiyonu olurken, bir ülke de 1950’nin yasını geride bırakmaya başladı.

1966 Dünya Kupası öncesinde Jules Rimet Kupası İngiltere’de sergilenirken çalındı. Polis kupayı ararken onu çalılıkların arasında bulan, David Corbett’in köpeği Pickles oldu. Aynı turnuvanın finali ise Geoff Hurst’ün çizgiyi geçip geçmediği hâlâ tartışılan golüyle hafızalara kazındı.

ÇİZGİ TARTIŞMASI

Yardımcı hakem Tofiq Bahramov’un verdiği karar, İngiltere’ye kupanın yolunu açtı ve yarım yüzyılı aşan bir tartışmanın başlangıcı oldu.

1970’ler Dünya Kupası’nın en karanlık dönemlerinden bazılarına sahne oldu. 1974’te Şilili Carlos Caszely, turnuva tarihinde kırmızı kart gören ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Ancak Caszely’nin hikâyesi bundan büyüktü.

O, Pinochet diktatörlüğüne mesafe koyan nadir futbol figürlerinden biriydi. 1978’de ise Arjantin’deki turnuva askeri cunta yönetimi altında oynandı.

Stadyumlarda marşlar yükselirken, aynı ülkede insanlar kayboluyor, işkence merkezleri çalışıyordu. Arjantin’in Peru’yu 6-0 yenerek finale çıktığı maç da hâlâ turnuva tarihinin en tartışmalı karşılaşmalarından biri olarak duruyor.

CRUYFF'UN HİKÂYESİ

Aynı 1978 turnuvasında Johan Cruyff’un yokluğu yıllarca politik protesto olarak yorumlandı. Gerçek ise daha kişiseldi. Cruyff, Barcelona’daki evinde ailesiyle birlikte silahlı saldırı ve kaçırılma girişimine maruz kaldığını daha sonra açıkladı. Bu olaydan sonra ailesinin güvenliği onun için futboldan daha önemli hâle geldi. Dünya Kupası tarihinin en büyük “ya olsaydı?” sorularından biri de burada kaldı.

1986’da Arjantin ile İngiltere’nin karşılaşması yalnızca bir çeyrek final değildi. Falkland/Malvinas Savaşı’nın yarası hâlâ tazeydi. Maradona önce eliyle gol attı, sonra kendi yarı sahasından çıkıp futbol tarihinin en büyük gollerinden birini kaydetti.

Aynı maçta hem hileyi hem de dehayı gösterdi. Belki de onu unutulmaz yapan şey tam olarak buydu: Kusursuz değildi ama halkının bütün çelişkilerini taşıyordu.

1990’da Maradona bu kez Napoli’de, İtalya’ya karşı sahadaydı. Ev sahibi ülkenin yarı finali, onun kulüp kariyerinde efsaneleştiği şehirde oynanıyordu.

MARADONA'NIN NAPOLİLERE SESLENİŞİ

Maçtan önce Napolililere “Yılın 364 günü size İtalyan olmadığınızı söylüyorlar, şimdi sizden İtalya’yı desteklemenizi istiyorlar” diye seslendi. Arjantin penaltılarla kazandı. O gece mesele yalnızca futbol değil, İtalya’nın kuzeyi ile güneyi arasındaki görünmez çatlak da sahaya çıkmıştı.

1994’te Kolombiyalı Andres Escobar’ın kendi kalesine attığı gol ve ülkesine döndükten kısa süre sonra öldürülmesi, Dünya Kupası tarihinin en acı sayfalarından biri oldu.

Bu cinayeti yalnızca bir futbol hatasına bağlamak eksik kalır. O dönem Kolombiya futbolu; bahis, karteller, şiddet ve siyasal çöküntüyle iç içeydi. “El Caballero” lakaplı Escobar’ın ölümü, futbolun kirli düzenlerle nasıl kuşatılabileceğini gösterdi.

ZIDANE'IN UNUTULMAZ KAFASI

2006 finalinde Zidane’ın Materazzi’ye attığı kafa, futbol tarihinin en çarpıcı vedalarından biri olarak kaldı.

Kariyerinin son maçında golünü atan Zidane, daha sonra kırmızı kart gördü ve kupanın yanından yürüyüp geçti. Ona dokunamadı. Futbolun en büyük sanatçılarından biri, sahneden zaferle değil, yarım kalmışlık duygusuyla indi.

2022 Dünya Kupası ise çoğu kişinin hafızasında Messi’nin kupayı kaldırdığı anla kaldı. Ancak Katar’daki ışıklı gecelerin arkasında başka hikâyeler de vardı.

GÖLGEDEKİ GÖÇMEN İŞÇİLERİN

Statları, yolları ve otelleri inşa eden göçmen işçilerin hikâyeleri… Nepal’den, Bangladeş’ten, Hindistan’dan ve başka ülkelerden gelen binlerce insan ağır koşullarda çalıştı. İnsan hakları örgütleri yıllarca kafala sistemini, çalışma şartlarını ve işçi ölümlerini gündemde tuttu.. Messi kupayı kaldırırken, o stadyumları inşa eden insanların çoğunun adı hiçbir yerde yazmıyordu.

Bu yüzden Dünya Kupası hiçbir zaman yalnızca futbol olmadı. Mussolini’nin locasını, Sindelar’ın sessiz reddini, Maracana’daki sessizliği, Pickles’ın bulduğu kupayı, Bahramov’un kaldırdığı bayrağı, Caszely’nin kırmızı kartını, Maradona’nın öfkesini, Escobar’ın trajedisini, Zidane’ın yalnız yürüyüşünü ve Katar’daki görünmeyen işçileri de içinde taşıdı.

Kupalar müzelere gider, skorlar arşivlerde kalır. Ama bazı hikâyeler insanlığın ortak hafızasına kazınır. Dünya Kupası’nı büyük yapan da yalnızca kimin kazandığı değil, bazen asıl mesele o turnuvanın hangi hikâyeyi tarihin içine saplayıp bıraktığıdır.