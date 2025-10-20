Dünya Tabipleri Birliği’nden Gazze kararı

Dünya Tabipler Birliği (DTB), 115 ülkenin ulusal tabip birliklerinden oluşur. DTB’nin Genel Kurulu her sene Ekim ayında toplanır. Bu seneki toplantı, 8–12 Ekim arasında Portekiz’in Porto kentinde düzenlendi.

DTB Genel Kurulu’na TTB’yi temsilen TTB Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ve TTB Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Prof. Dr. Murat Civaner katıldı.

DTB Genel Kurullarında esas olarak hekimlikle, tıp etiğiyle, toplum sağlığıyla ilgili konular tartışılır, tutum belgeleri kabul edilir.

Yaşlanma, sokak çocuklarına sağlık hizmeti sunulması, nükleer silahlar, psikiyatrinin kötüye kullanımı, trans bireyler, akademik yaptırım ve boykotlar bu seneki toplantıda ele alınan konular arasındaydı. Yapay zekâ, demans, obezite, kadınların üreme sağlığına ilişkin haklar da bu Genel Kurul’da kabul edilen yeni politikalar oldu.

Genel Kurul’da bu konuların yanında özel bir Gazze Oturumu da düzenlendi. DTB’nin bu seneki en önemli kararı da kuşkusuz “İsrail Hükümetini Cenevre Sözleşmeleri ve İnsancıl Hukuk Belgelerine uymaya çağıran karar” oldu.

∗∗∗

“DTB, İsrail Hükümeti’ni aşağıdaki hususları yerine getirmeye çağırmaktadır:

1. Cenevre Sözleşmeleri ve geçerli uluslararası insancıl hukuk uyarınca, sağlık çalışanları, hastalar, sağlık kurumları ile gıda ve tıbbi yardım lojistiğine yönelik her türlü saldırıyı derhal durdurun.

Gereksinim duyan herkese insani yardımın ulaştırılmasını ve herkesin gıdaya erişimini sağlayın.

Tıbbi tarafsızlık ilkesine saygı gösterilmesini güvence altına alın ve keyfi olarak gözaltına alınan tüm sağlık çalışanlarının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını sağlayın.

Sağlık çalışanlarının görevlerini güvenli koşullarda, herhangi bir engel ya da müdahale olmaksızın yerine getirebilmelerini sağlayın.

Tıbbi yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve dağıtılması için gerekli izinleri verin ve sağlık hizmetleri için temel ekipman ve ilaçların güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayın.

Cenevre Sözleşmeleri ve diğer ilgili uluslararası insancıl hukuk düzenlemelerinde yer alan ilkelere bir bütün olarak saygı gösterin ve bunlara uyun.

Bağımsız soruşturmacıların erişimini kolaylaştırın ve suç eylemlerinden sorumlu tüm kişilerin uluslararası hukuk düzenlemelerine göre hesap vermelerini sağlayın.

2. DTB, tüm üyelerine, Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası insani hukuk uyarınca, süregiden çatışmada sağlık çalışanları ve kurumlarına yönelen saldırıları kesin bir şekilde kınamaları çağrısında bulunur.

3. DTB, Dünya Sağlık Örgütü’nü Gazze’deki sağlık Hizmetlerine, hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına verilen zararın tam boyutunu belirlemek ve bunların tam olarak önceki hâline kavuşması ve tazmin edilmesi için gerekli önlemleri belirlemek üzere kapsamlı bir çalışma yapmaya çağırmaktadır.

4. DTB, hükümetleri Gazze ve bölgedeki düşmanlıkların sona erdirilmesine yönelik barış girişimlerini ve yapıcı çerçeveleri desteklemeye çağırmaktadır.

∗∗∗

DTB’yi oluşturan ülke tabip birlikleri, bizim TTB’nin tersine ekseriyetle muhalif yapılar değildir. Hele de uluslararası politikaları ilgilendiren konularda çoğunlukla ülkelerinin resmî politikalarına uygun davranırlar.

DTB’nin kendisi de mesleki konular dışında hayli tutucudur. Gazze’de iki yıldır devam eden katliam konusunda da hep sessiz kalmayı, yaptığı sınırlı sayıda açıklamada ise seçici ve yanlı davranmayı tercih etti.

İsrail Tabipleri Birliği ise başından bu yana kendi ülkesinde yaşanan vahşeti seyretmek dışında bir şey yapmadı.

Genel Kurul toplantısının ilk gününde binanın önünde toplanan göstericiler DTB’yi kınayıp, İsrail Tabipleri Birliği’nin DTB’den atılmasını istediler. TTB, İngiliz Tabipleri Birliği ve Güney Afrika Tabipleri Birliği’nin de olduğu tabip birliklerine ise duyarlılıkları için teşekkür ettiler.

∗∗∗

DTB, bütün kurumsal yapılar gibi ciddi bir bürokrasiye sahiptir. DTB Genel Kurulu’nda bir kararı kabul ettirmek uzun bir süre ve yoğun bir çaba gerektirir.

Karar önerisi önce bir komisyon tarafından değerlendirilir, uygun bulunursa gündeme alınır. Daha sonra ise her tabip birliği değişiklik önerisi verebilir; karar önerisi orijinalinden çok farklı şekilde çıkabilir.

Genel Kurul toplantısında Gazze’yle ilgili tek karar önerisi, TTB tarafından aylar öncesinden titizlikle hazırlanıp verildi. İsrail Tabipleri Birliği sessiz kalmayı tercih ederken, Alman Tabipleri Birliği öneriyi sulandırmaya çalıştı ama TTB delegeleri dört gün boyunca yürüttükleri kulis faaliyeti ve İskandinav Tabip Birlikleri’nin desteğiyle izin vermediler. Sonuçta orijinal öneride değişiklikler yapıldıysa da TTB açısından büyük ölçüde tatmin edici bir karar alınmış oldu.

Böylece DTB, öneriyi oybirliği ile kabul ederek İsrail’i açıkça, adını anarak uluslararası insancıl hukuk düzenlemelerine uymaya ve suç eylemlerinden sorumlu tüm kişileri uluslararası hukuk düzenlemelerine göre hesap vermeye çağırdı.

Genel Kurul kararlarının üye bütün tabip birlikleri için bağlayıcı olduğunu göz önüne alınca, TTB’nin karar önerisi DTB için tarihi bir gelişme oldu.

TTB Dış İlişkiler Bürosu, sevgili Alpay ve Murat’ın emeklerine sağlık.

İyi ki TTB var!