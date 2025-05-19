Dünyadan görüntüler

İlk görüntü, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş bir video: Minnesota’da bir çocuk parkındayız. Kucağında bebeğiyle ‘bembeyaz’ bir kadın, beş yaşında siyahi bir çocuğa ‘nigger’ diyerek küfrediyor.

Bu sözcüğün, ‘negro’nun (siyah) zamanla değişmesiyle ortaya çıkan argo bir anlamı var. Ama tarihsel olarak yüklendiği anlam, basitçe ‘argo’ denilip geçilemeyecek kadar kötü ve derin... Özellikle eğitim düzeyi düşük siyahiler bazen kendi aralarında kullanıyor, ama siyahi olmayan birinin ağzından çıkmasının, ırk kökenli bir hakaret amacı dışında hiçbir geçerli açıklaması yok.

Shiloh Hendrix adlı bu kadın, parkta oynayan beş yaşında bir çocuğa, bebeğinin alt bezlerinin bulunduğu çantaya çok yaklaştığı gerekçesiyle ırkçı bir sözcükle küfrediyor, açıkça nefret suçu işliyor. Katıldığı bir televizyon programında, sunucunun “Nasıl yani, siz açıkça ırkçılığınızı savunuyor musunuz?!” sorusunu da şımarıkça bir özgüvenle yanıtlıyor.

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İster cehaletten kaynaklanıyor olsun ister örgütlü kötülükten, böylesine pervasız bir ırkçılıkla karşılaşmak çok ürkütücü bir şey tabii... Ama daha kötüsü var: Bu kadın, videonun internette yayılmasının ardından, aşırı sağcı bir Hıristiyan ‘bağış sitesi’nde -beş yıl önce Black Lives Matter göstericilerine ateş ederek iki kişiyi öldüren faşist katil Kyle Rittenhouse da bu siteden beslenmişti- “Ailemi korumama yardımcı olun” başlığıyla bir kampanya başlattı.

Yazıyı yazarken son gördüğüm rakam, 779 bin 694 dolardı. Sitenin verdiği bilgiye göre, 2 Mayıs’ta başlayan kampanyaya 29 bin 728 kişi para bağışında bulunmuş, 5 bin 684 kişi kampanyayı sosyal medyada paylaşmış, 9 bin 751 kişi ise, dualarını göndererek desteklemiş... Yani sadece bir tek sitede onbinlerce insan, ırkçı bir kadına maddi ve manevi desteklerini sunmuş! Bir de dışarıdakileri, fiziksel dünyadakileri düşünün!

Bunu düşünürken, ikinci görüntü geliyor: Milano’da bir gece vakti, tek tip üniformalarıyla Mussolini döneminin ‘kara gömlekliler’ini andıran kalabalık bir insan topluluğu, faşist bir anma töreni yapıyorlar. O sırada, arkadaki apartmanın bir penceresinden Çav Bella yükseliyor. Neye uğradığını şaşıran faşistler, tek bir şarkının gücüyle oradan uzaklaşmak zorunda kalıyorlar.

Minnesota’daki faşisti de geri püskürtecek kadar güçlü bir Çav Bella bu.

Üçüncü görüntü, Tank vs. Tesla başlığını taşıyor. 98 yaşında bir 2. Dünya Savaşı gazisi olan Ken Turner, “O kadar yaşlıyım ki, faşizm ilk kez buralara geldiğinde onu görmüştüm. Şimdi tekrar geliyor.” diyor: “Elon Musk, dünyanın en zengin adamı, muazzam servetini Avrupa’daki aşırı sağı desteklemek için kullanıyor. Bu para, Tesla marka araçlardan geliyor. Bu mesajım Bay Musk içindir: Faşizmi daha önce ezdik, tekrar ezeceğiz.”

Bir Sherman tankı kullanan eski -ama eskimemiş!- tüfek Ken Amca, tankı bir Tesla otomobilin üstüne sürüp aracı unufak ediyor. Plakasında ‘fascism’ yazan Tesla’nın parçalanışını farklı açılardan izliyoruz.

Burada insanı gülümseten şey, insan öldürmek amacıyla yapılmış bir makineye övgü ya da Tesla’ya uygulanan şiddet değil, asırlık bir insanın faşizme direnme konusundaki direnci.

İnternette dolaşan çok keyifli bir reklam parodisi var: Don’t Cry, Cryo! (Ağlama, dondur!)

92 saniyelik film, ağlayan bir genç kızın görüntüsüyle, hüzünlü bir müzik eşliğinde şu sözlerle açılıyor: “Son başkanlık seçimleri sizi perişan mı etti? İşte size, Ağlama, Dondur! Acınızı anlıyoruz, size yardım etmek için buradayız.

Sizi, kriyojenik (dondurarak uyutma) bakım uzmanlarımız eşliğinde, Trump’ın başkanlık süresi bitene kadar donduruyoruz. Artık ağlamak yok, kaygı atakları yok; sadece uyku, Trump gidene kadar huzurlu bir uyku...

Bu uyku evresinden uyandığınızda, sizi bir kutlama partisi bekliyor olacak! O adamın başkanlığı sanki hiç yaşanmamış, hepsi sadece kötü bir rüyaymış gibi!”

Film, devamlı müşterilere yönelik indirim kampanyasıyla devam ediyor: “Buna ek olarak, Vance uykusunu da yüzde 50 indirimle alabilirsiniz! Böylece, Başkan yardımcısı JD Vance’in Trump’tan sonra başkan olması ihtimaline karşı sizi dört yıl daha uyutuyoruz! Her şey çok güzel olacak. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda buradayız. Yani, Ağlamayın, Dondurun! Don’t Cry, Cryo!”

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Don’t Cry, Cryo! logosuyla reklam filmi bitiyor. Sonra, reklamın ardına eklenmiş bir başka görüntü başlıyor. Ekrandaki yazıya göre, tarih 6 Ocak 2033, yani aradan sekiz yıl geçmiş. Uyku kabininde genç kızın uyandığını görüyoruz. Dış ses düzeyinde, düşüncelerini duyuyoruz: “Neredeyim ben? Oh, lütfen her şeyin geçip gittiğini söyleyin. Ama bir dakika, bir şeyler yanlış...”

Uyku kabininin bir uzay mekiğinde olduğunu, mekiğin Mars’a yaklaştığını anlıyoruz. Bu sırada bir erkek sesi duyuluyor: “Kaptanınız Elon Musk konuşuyor. Size ‘Mars’a hoşgeldiniz!’ diyen ilk kişi olmak istedim.”

Genç kadın dehşetle “Hayııııır!” diye haykırırken, Kaptan Musk devam ediyor: “Üzgünüm ama, Trump Junior başkan seçildi ve tüm Don’t Cry, Cryo! müşterilerinin sınır dışı edilerek Mars’a gönderilmesini emretti. Musk şehrine hoşgeldiniz!”

Bu görüntülerin hepsi aynı günlerde internete düştü. Öyle görünüyor ki, faşizm tüm dünyada farklı biçimlerde güç kazanırken artık kimse uyku kabinlerine çekilmek istemiyor. Çünkü tarihten biliyoruz, uyuyarak hiçbir şey çok güzel olamıyor.