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Dünyanın en güvenilir havayolu şirketi listesi açıklandı

Dünyanın önde gelen havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesini açıkladı.

Güncel
  • 04.01.2024 11:55
  • Giriş: 04.01.2024 11:55
  • Güncelleme: 04.01.2024 11:58
Dünyanın en güvenilir havayolu şirketi listesi açıklandı
Fotoğraf: AA

Dünyanın önde gelen havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesini açıkladı. Platform, dünya genelinde 385 farklı havayolu şirketini izleyerek listeyi oluşturdu.

Büyük bölümü kamuya ait Türk Hava Yolları (THY), listede 16'ncı sırada yer aldı.

İşte 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesi:

  1. Air New Zealand
  2. Qantas
  3. Virgin Australia
  4. Etihad Airways
  5. Qatar Airways
  6. Emirates
  7. All Nippon Airways
  8. Finnair
  9. Cathay Pacific Airways
  10. Alaska Airlines
  11. SAS
  12. Korean Air
  13. Singapore Airlines
  14. EVA Air
  15. British Airways
  16. Türk Hava Yolları
  17. TAP Air Portugal
  18. Lufthansa/Swiss Group
  19. KLM
  20. Japan Airlines
  21. Hawaiian Airlines
  22. American Airlines
  23. Air France
  24. Air Canada Group
  25. United Airlines

İNCELENEN KRİTERLER

En Güvenli 25 Havayolu seçimi, son beş yılda yaşanan kazaları, son iki yılda meydana gelen ciddi olayları, havacılık düzenleyici organlar ve öncü kuruluşlardan gelen denetimleri, hükümet denetimlerini, filo yaşını ve mürettebat eğitimini kapsayan kapsamlı bir analize dayanıyor.

Seçimlerde ayrıca, operasyonel mükemmeliyet ve Airbus A350, Boeing 787 ve 777-9 gibi gelişmiş yeni uçakların filoda bulunması da önemli rol oynuyor.

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