Dünyanın ritmi

Nerede bir ritim duyumsuyorsanız mutlaka orada bir dünya vardır. Dünyaları yaratan ritimlerdir. Yapısız olan, ritimlerle yapılandırılır, kaostan düzen ancak ritimlerle kotarılır. Ritim, tekrarı, nakaratı, döngüleri içerir. Ritimler bozulduğunda dünyalar yıkılır. Bir insan “dünyam yıkıldı” dediğinde, bilin ki ritmini yitirdiğini anlatmak istemiştir. Ve o kişi birdenbire içinde bir ritim duyumsadığında yıkıntılar arasından kendi dünyasını yeniden inşa edebilir. Her canlı ritmik olarak yapılandırılmış kendi dünyasında yaşar ve ne kadar canlı türü varsa o kadar dünya vardır. Dünyalar ancak kaosun uğultusundan ritmik olanı duyumsayanlar tarafından kurulabilir. Herkes bilir, büyük kentler ilk önce bir kaos olarak deneyimlenir, fakat duyarlı kulaklar uğultu içindeki tekil seslerin ritmini ve bu ritimlerin birbirlerine eklemlendiğini ayırt ettiğinde kent çok ritimli, çok dünyalı eğri bir düzlem olarak önlerinde serilir. Kimi zaman ritimler çatışır, kimi zaman uzlaşır. Ritimler birbirlerine kontrpuanlarla eklemlendiğinde çok ritimli, çok sesli bir dünya yaratılır. Ya da tam tersi de olabilir, ritimler arasından bir ritim kendini dayatır ve tüm ritimleri bastırır. Despotik bir dünya egemen bir ritmin diğer ritimlere boyun eğdirdiği ve her şeyin egemen ritme göre devindiği bir dünyadır.

Ritim, Yunanca “akıp gidiyorum, akıyorum” anlamındaki “rheo”dan türetilmiştir. Herakleitos’un dediği gibi “her şey akar”, yaşam kıyısı olmayan kesintisiz akıştır. Fakat her varlık kendi meşrebince akar, yeryüzü akışlar çokluğudur. Ancak duyarlı bedenler akışların çokluğunu, akışların birbirlerine eklemlendiğini, yeryüzünün çok ritimli, çok sesli eğri bir düzlem olduğunu algılayabilir. Ve her varlık kendi ritmi üzerinde doğaçlamalar yapabilir. Her varlık doğaçlamalarla kendi dünyasını zenginleştirir ve kendi şarkısını icra eder. Yeryüzü şarkıların birbirleriyle diyaloğa girdikleri bir karnavaldır. Sonsuz sayıda ritim ve melodiden oluşan yeryüzü, kimileri tarafından bir kakofoni olarak algılanabilir. Zira her kafadan bir ses çıkar ve kafalar kendi aralarında durmadan konuşmaktadır. Çok sesliliğe tahammül edemeyenler de vardır. Kakofoni ciddi bir sorundur, zira despotun iletmek istediği bir mesajı vardır, fakat kafalardan çıkan sesler bu mesajı duyulmaz kılmaktadır. Otoriter söz, hiçbir konuşma türünün kendisine yaklaşmasına, ilişkiye geçmesine izin vermez, diyaloğu dışlar. Konuşan kafalar susturulur. Çok sesli, çok ritimli bir dünyanın yerini tek sesli, tek ritimli bir dünya alır. Artık sadece despotun sesi duyulmaktadır. Ve yeryüzünün her köşesinde despotun mesajı yankılanır: Düşünme ve konuşma, sadece itaat et!

Dağlar, taşlar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar birbirlerine ritimlerle bağlanır. Birbirleriyle sonsuzca diyaloğa giren inorganik ve organik dünyaların çok sesli, çok ritimli evreni artık işitilmez olduğunda despotun tek ritimli, tek sesli evrenine kapatılmışsınız demektir. Zamanın ve mekânın efendisi despottur. Efendinin dünyası kırbacın ritmiyle yapılandırılmıştır ve köleler kırbacın ritmine uygun kederli şarkılar söyler. Tek bir hakikat vardır ve hakikati sadece despot dile getirebilir. Hakikat kutsaldır, asla tartışılmaz. Descartes yanılmıştır, düşündüğünüz için değil, artık tükettiğiniz için hayatta kalabilirsiniz. Ve Kant’a aldanıp da sakın düşünmeye cüret etmeye kalkışmayın. Sadece despotun hakikati sizi aydınlatabilir. Hakikatin ışığı gecenin karanlığındaki sokak lambaları gibi, böcekleri kendine çeker. Fakat unutmayın, sokak lambaları sadece böceklere değil, yarasalara da ev sahipliği yapar. Işık kaynakları tuzaklardır, yarasalara av olabilirsiniz.

Fakat birden içinizde bambaşka bir ritim duyumsarsınız, kırbacın ritminden farklı bir ritim. “Ve şimdi, savanada amaçsızca yolunu bulmaya çalışırken, içinde birdenbire yepyeni bir ritim belirdi… doğrudan medias res’e giden bir ritim” (Peter Handke). “İn medias res”, edebiyatta, sinemada kullanılan bir anlatım tekniğidir, “şeylerin arasında” anlamına gelir. Ve ritim sizi yeniden şeylerin arasına yerleştirir. Bedeninizin ritmi şeylerin ritmine karışır ve şeylerle birlikte dans edersiniz. Ritim, zamanı ölçmeye yarar, fakat hayat ölçüye sığmaz. Özgürlük, ritmik vuruşların, şeylerin arasında pusuda beklemektedir.