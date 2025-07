Dünyanın tüm sürgünleri...

Avrupa’nın savaşlar içinde kıvrandığı yıllarda acıyla yaşanmış hayatları, tarife gelmez zorbalıkları, her türden insan hallerini anlatmaya ağırlık veren bir gazeteci yazardır Curzio Malaparte. Bana en önemli kitabı gibi gelen Kaputt işte bu hayatı bütün çıplaklığı ve acımasızlığıyla resmeder. Ne demek Kaputt? “İbranice Kapparoth, kurban sözcüğünden ya da Fransızca capot, oyunu kaybeden kişi, mahvolmuş, yere serilmiş, paramparça anlamında bir sözcük” olduğunu yazıyor Malaparte. Kaputt, savaşın her bakımdan, her açıdan paramparça ettiği Avrupa’yı olabildiğince nesnel ve o nedenle de acımasız bir şekilde anlatır; okurken insanı kimi zaman dehşete düşürür, kimi zaman soğukkanlılığı ile şaşırtır. Özetlenebilir bir kitap değildir ama içindeki binlerce tasvirden, tablodan bir örnek ver derseniz, Malaparte’nin İsveçli yazar Axel Munthe ile diyaloğunu aktarmak isterim. “Umarım bana savaştan dem vurmaya gelmemişsinizdir,” der Munthe. “Savaştan söz edecek değilim” diye yanıtlar Malaparte. Munthe bu kez “Almanlar sahiden öylesine dehşet saçan gaddarlar mı?” diye sorar. “Gaddarlıklarının mayası korku diye yanıtlar Malaperte. Her şeyden, herkesten korkuyorlar korkudan ötürü öldürüyorlar, her şeyi yerle bir ediyorlar” (Can yayınları, s. 33). Kuşkusuz faşistleri, nazileri anlatıyor Malaparte. Ama günümüz dünyasında faşizm ve türevleri sıradanlaştı, insanların ruhlarında derin yaralar açarak yaygınlaştı. İnsanlar teslim olmakla direnmek arasında gidip geliyor. Malaperte’nin “Kaputt Avrupa’sı” daha iyi nasıl anlatılabilir, korku ile zalimliğin ilişkisi bundan daha iyi nasıl örneklenebilir ki?

Her yerde, tarihin sıkıştığı her dönemde bu ilişki giderek daha görünür ve dayanılmaz hale geliyor. Şimdi de korku, tüm dünyayı sarmak üzeredir. Savaşlardan korkuyoruz, gözaltına alınmaktan, tutuklanmaktan, seyahat özgürlüğü diye bir şeyin kalmamasından, sınırların kapanmasından, gittiğimiz yere varamamaktan, vardığımız yerde yabancı olmaktan ve büyük olasılıkla belirsizlikten korkuyoruz. Gittiğimiz yerde bir statü elde etmiş olsak bile “yabancı-Ausländer-étranger” olmaktan kurtulamıyoruz. Evimizde de ötekiydik, sığındığımız yerde de öyleyiz; belki de bir evimiz yok artık. Kendini bu korkudan uzak tutabilmenin tek yöntemi korku ile yüzleşmek, korkunun nedenleri ile savaşmak. Bunun için dünyanın sakinlerinin, yurttaşlarının, insanlarının zaman içinde artık bu dünyaya sahip olmaktan çıktıklarını, birer sürgüne dönüştüklerini kabul etmek ve yeni bir çıkış yolu aramak, bulmak zorundayız. Yoksa bir süre sonra dünyamız “kaputt” sözcüğünün bile yetersiz kalacağı, bir harabeye dönecek.

Sürgün bir yere ait olamamak demektir. Ama aynı zamanda topluca mahkûm edildiğimiz bir cezadır. Edward Said, Entelektüel adlı eserinde (Ayrıntı, s. 59) sürgünü, “Yirminci yüzyılda sürgün bazı bireylere, –Roma’dan Karadeniz kıyısındaki ücra bir kasabaya sürülen Latincenin büyük şairi Ovidius gibi– yönelik şiddeti münhasır bir cezadan, çoğunlukla savaş, kıtlık ve hastalık gibi gayrişahsi güçlerin istenmeyen bir sonucu olarak bütün bir topluluğu ya da halkı etkileyen amansız bir cezaya dönüşmüştür” diye anlatıyordu. 21. yüzyılda işler daha da karıştı; sınırlar parayla ya da güçle korunuyor, zorbalıkla değiştiriliyor. Dünyanın egemenleri insanların kitleler halinde bir yerden bir başka yere sürülmesi için karar alma hakkının kendilerinde olduğunu söyleyebiliyor, örneğin Gazze’nin boşaltılmasından Filistin halkının her türlü silahla hâlâ devam eden saldırılarla harabeye dönmüş vatanlarından sürülmesi gerektiğini büyük bir rahatlıkla savunabiliyor, o güzel bölgenin turizme açılırsa ne kadar çok kâr edebileceklerini pervasızca ilan edebiliyorlar. Edepsizlik o kadar piyasaya düşmüştür ki, gücü yeten, gücüne güvenen, iki gün önceki zenginlikte sınır tanımayan dostunu sınır dışı etmekten, sürüp çıkarmaktan rahatlıkla söz edebiliyor. Vahşi kapitalizm yeni bir evreye, satılabilecek şeyler azaldıkça kendini tüketmeye doğru koşuyor.

Günümüzün baskın gerçeği, nerede olursak olalım, kendi toprağımızda vatanlarımızda ya da yaşadığımız yerlerde birer sürgün olduğumuz gerçeğidir. Bir yere sürülmemiş olsak da birer sürgünüz artık. Çünkü yurtlarımız bize ait olmaktan çıktı, elimizden alındı. Sürgün olmanın bir kader olduğuna inandık neredeyse. Bizim ülkemizde de gençler ya da daha iyi yaşamak için olanaklar olduğuna inanmak isteyenler gönüllü sürgün olmayı, göçüp gitmeyi hayal ediyor ya da bir fırsat bulabilirlerse “kabul edilmiş göçmen” olmayı umuyorlar. II. Dünya Savaşı yıllarından sonra başlayan sınırları yeniden düzenleme ve emperyalizm için en elverişli koşulları yaratma projeleri, neredeyse uzaya tırmanan silah gücüyle devam ediyor. Son savaşları anımsayın, bölgede terör estiren, soykırıma girişen İsrail’in saldırılarını, İran’ın balistik füzelerini, Avrupa ile Rusya arasında yer alan Ukrayna Savaşını, eğitilmiş şeriatçı güçleri kullanarak parçalanan Suriye’yi unutmayın. Şimdi zengin ülkelerin tüm çabalarına karşın delik deşik olan sınırları, büyük kayıplarla aşanları düşünün. Sürgün demek, açlıktan, sefaletten, işsizlikten, geleceksizlikten ve çağdışı geriliği dayatanlardan kaçmak için milyonların kütlesel hareketi demektir. Kim sürüyor insanları kendi topraklarından? Onları açlığa sefalete mahkûm eden “uygar” dünya; ama aynı uygar dünya kapılarını onlara sıkı sıkı kapatandır. Sürgün, kovulan ve kabul edilmeyendir artık.

Emperyalistler bu düzensiz sürgün hareketinden hoşnut değiller. Denetlemek istiyor ama denetleyemiyorlar. Bu durumun doğal sonucundan, belki de kaçınılmaz yıkımın tüm dünyaya egemen olmasından korkuyorlar. Yersiz yurtsuzların, kendilerini artık hiçbir yere ait hissetmeyen yığınların hareketi onları tedirgin ediyor. Artık tapu da gerekmiyor çünkü sürgünlere. Yeni ve köksüz ya da kozmopolit bir kültür dünyası gelişiyor. Yalnızca diller değil dillerin mantıkları da birbirine karışıyor. Egemenlerin sürgüne, göçe hâkim olma planları işlemiyor. Göçlerin bir yerlerde durdurulması için kesenin ağzının açılması da işe yaramıyor. Korkuları büyüdükçe büyüyor. Ama korku aynı zamanda başta söylendiği gibi zorbalık baskı ve zulüm demektir. Zorbaların korkusu artarken, ezilenlerin sürgünlerde hayat arayanların korkuları da büyüyor. Korku zorbalığı çağırırken yoksulların korkuları da içine kapanmaya, saklanmaya, gizlenmeye ve sonu belirsiz dağları aşmaya, yola çıkmaya, örgütsüz, tehlikeli bir direnişe dönüşüyor. Ölülerimizi bırakıp gitmeye, kaçmaya hazırız. Kaçtığımız ve sığındığımız yer, bırakıp çıktığımız yere hem çok yakın hem de çok ama çok uzaktır. Yakındır, uçakla belki birkaç saatte ulaşabilirsiniz, ama öte yandan uzaktır. Çünkü artık dönmenin imkânsız olduğu bir yere geldiniz, her gün biraz daha uzaklaşan dünyanızı anılarınızla geri getirebilirsiniz yalnızca, bu da size yeni dünyanızda yaşayacağınız korkunun yanı sıra müthiş bir yalnızlık duygusuyla gelecektir.

Tüm dünya bir sürgün yeriyse, evimizde bile sürgünsek, ne yapacağız? Birinci aşama korkularla yüzleşmek ve onu aşmaktır. İkinci aşılacak duvar, korkunun kaynağının üzerine gitmektir, zordur ama başka bir çıkış yolu, kapısı da yoktur. Üçüncü aşama, yeni bir dünya kurmak ve bu dünyayı yaşanmış efsanelerle beslemek, bir kader gibi sunulan, insanı unutmayı emreden bilimkurguya teslim olmamak, ütopyalarla zenginleştirmektir. Başarabilir miyiz? Dünyanın sürgünleri olarak yitirecek neyimiz var ki başarmayalım...