Dünyasız zaman

Gazze'ye kalkan gemiler, gittikçe azalmakta olan dünyayı kurtarmaya çıkmışlardı. Dünya o kadar azalmıştı ki, bu kadar gemi onu kurtarabilir miydi? Alain Badiou, 'Logics of Worlds' kitabında, azalan bir dünyada yaşadığımızı yazmıştı. Yıpranmış, kötüleşen, tükenmiş bir dünya ile henüz hesaplanabilir veya öngörülebilir olmayan dünya arasındaki bir dönemdeydik. Badiou'ya göre dünyayı görünen kılan şey adaletti. Dünyasız bir zamanı deneyimlediğimiz üzerinde duruyordu, bu yüzden durgun bir huzursuzluk, ya da huzursuz bir durgunluk içindeydik. Hareket ve değişim yanılsaması yaratan titrek statik bir görüntüye kaptırmıştık bakışımızı. Adorno'nun "ev bitti" sözüyle uyumlu bir haldi bu. Herkes bu dünyada her zaman dışsal olmasa da içsel bir sürgünlüğü yaşıyordu.

SONSUZ ARAŞTIRMA

Azalan dünyayı yeniden kurmanın yolu, dört ana gerçeklik üretiminden geçiyordu: Siyaset, sanat, bilim ve sevgi. Badiou'ya göre gerçekler evrensel olarak ancak bu dört kaynaktan üretilebilirdi. Özellikle de sevgiden. Badiou'nun Duane Rousselle ile kaleme aldığı "Love Must be Reinvented" adlı yazısında bahsettiği gibi aşk, aynı zamanda yeni bir fikir için macera sahnesiydi. Rimbaud'nun "aşkın yeniden icat edilmesi gerektiği" sözünü merkeze alıyordu bu yazı. Aşkı yeniden icat etmek, düşünceyi de yeniden icat etmek anlamına geliyordu. Badiou'ya göre aşk, şiirde, müzikte, romanlar ve filmlerde, kısacası her yerde mevcutsa, bunun anlamı gelecekteki insanlık için sonsuz bir araştırma alanı açmasıydı. Aşk, insanlığı ortaya çıkarabilecek en yoğun ve en çok paylaşılan deneyim olarak karşımıza çıkıyordu. Ve aynı zamanda içinde öylesine farklılıklar ve benzerlikler taşıyordu ki, bütün uygarlıkları ve kültürleri içinde barındırdığı gibi onları da aşan bir güce sahipti.

DİJİTAL TABUTLUK

Ama aşk, dünyasız bir zamansallıkta yaşayan günümüz rasyonel insanı için korkutucuydu. Çünkü bu dünyasız zamanda, bencillik kaçınılmaz bir arayıştı. Çağdaş yaşam, tekil varlığımızın süresini ve içeriğini ne pahasına olursa olsun korumak üzerine kuruluydu. Sağlık ve güzellik yatırımlarındaki artış, uzun ömür arayışları, dijital tabutluklarda rüya görür gibi fantezilerle uykuya dalmış bir insanlık... Bir yanda bu imgeye hapsolanlar, diğer yanda bir parça ekmek uğruna ölümüne mücadele edenler. İyi bir vatandaş-tüketici olmak, dünyayı geçici zevklerin boş kabuklarından oluşan bir çöp yığınına indirgemekti.

KALABALIĞIN İLANI

Bütün bunları değiştirecek şey, Mallarme'nin ifadesiyle "kalabalığın kendisini ilan etmesi"ydi. Geçmiş ve gelecek ancak bu sayede şimdiyi yaratacak ve dünya yeniden varolacaktı. Badiou, geçmişin ve geleceğin burulması diyordu bu duruma. Siyasi deklarasyonu, bir sevgi ilanı gibi ele alıyordu. Aşkını ilan eden bir âşık... Gerçekten "seni seviyorum" demek, bir gerçeği belirtmek, bir bilgi parçası iletmek değil, beklenmedik bir şekilde ve hesaplama veya geri dönüş garantisi olmadan günümüze söylenen bir "tutkuyu" kabul etmekti. Ekonomik değildi, karşılığı olmayan saf bir harcamaydı. Tamamen öznel bir deneyimdi, tıpkı hayat gibi.

Badiou, aşkın vaat ettiği şeyin, hayal ettiğimizden sonsuz derecede daha fazlasını yapabileceğimizi keşfetmenin kışkırttığı eşsiz neşe olduğunu söylemişti. Şarkılarımızda ya da şiirlerimizdeki melankoli, tam da bu eşsiz neşenin kaybı ya da engellenmesiyle ilgiliydi.

Yusuf Atılgan'ın 'Aylak Adam' romanında, Tünel'de Güler'le yürürken Aylak Adam içinden şöyle diyordu: "Bir gün sana dünyada dayanılacak tek şeyin sevgi olduğunu öğretecem." Dayanmak tamam, yaratacak olan da...