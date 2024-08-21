Dünyayı dolandırdı, Beykoz’da yakalandı

Dünyayı örümcek ağı gibi saran kripto ve Forex vurgunu 2019 yılında başladı. İsveç vatandaşı Andreas Szakacs (Türk vatandaşı olduktan sonra aldığı isimle Emre Avcı), OmegaPro isimli bir kripto şirketinin CEO’suydu. Şirketin sahipleri ise Alman uyruklu Dilawar Singh, ABD’li Mike Sims gibi kripto, finans dünyasında bilinen isimlerdi.

Saint Vincent ve Grenadinler gibi şeffaf olmayan ülkelerde kurulan OmegaPro şirketinin genel merkezi Dubai’deydi. Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Avrupa’da temsilcilikler kurdular.

YÜZDE 300 KÂR VAADİ

Sistem şöyle işliyordu: OmegaPro, internette işlem yapan Forex ve kripto para ticareti şirketi olarak gösterildi. İnsanlara basitçe şunu diyorlardı: “Siz bize paranızı verin. Sizin paranızla ticaret yapalım ve size günlük olarak kâr ödeyelim.” Şirket bunun için yatırım paketleri sunuyordu. Bu paketler 100 dolar ile 50 bin dolar arasında satılıyordu. OmegaPro, uluslararası piyasaları analiz eden bir algoritma geliştirdiğini ve yatırımcılarına çok yüksek oranda kâr sağlayacağını vaat ediyordu. Para birimi ya da emtiaların birbirleri karşısında değer kazanıp kaybedeceğine dair tahminlerle oynanan Forex işlemlerinde de büyük kazanç vaatleri vardı. Kaldıraçlı işlemlerle yatırımcının parasını 10 kat artıracaklarını söylüyorlardı. OmegaPro’nun sattığı pek çok pakette ise 16 ayda yüzde 300 kâr sağlayacağı iddiası vardı. Yeni yatırımcı getirenlere hediyeler ve daha yüksek kâr oranları vaat ediyorlardı.

DOLANDIRICILAR TURNUVASI

Tabii ki ilk hedefleri, yatırımcılara güven vermekti. Szakacs (Emre Avcı) ve ortakları bu konuda çok cömert davranarak ağlarını ördüler. Dubai’de ve Panama’da eski futbolcular Ronaldinho, Kaka, Wesley Sneijder, John Terry, Iker Casillas’ın sahaya çıktığı OmegaPro Efsaneler Kupası adı altında bir futbol turnuvası düzenlediler. Bu futbolcular OmegaPro elçisi oldu. ABD’li ve Hint film yıldızlarını da etkinliklerde sık sık kullandılar.

Dünyanın farklı bölgelerindeki en lüks otellerde iş dünyasının gurusu olarak nitelendirilen isimlerle büyük ve gösterişli kongreler yaptılar. Kalabalık etkinliklerde yeni katılımcılar getiren yüzlerce kişiye lüks saat, pahalı hediyeler dağıttılar.

OmegaPro ismiyle otomobil yarışlarına da sponsor oldular. Bu sayede para kaynaklarını geliştiriyorlardı. Şirketin sahipleri ise özel jetler, ultra lüks otomobiller, yatlar ile zenginliklerinin şovunu yapıyordu.

Forbes gibi dergileri kopyalayarak OmegaPro’nun övüldüğü sahte makaleleri, kapakları yaydılar.

Hatta aslında hiç olmayan ödülleri almış gibi sahte törenler düzenlediler. Dubai şeyhiyle yakın ilişkiler grup fotoğraflarını paylaştılar.

3 MİLYON KİŞİYİ AĞA DÜŞÜRDÜLER

Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan, Güney Kore’nin arasında olduğu çok sayıda ülkede temsilcileri vardı. İnsanları OmegaPro’ya paralarını yatırmaya ikna ettiler.

CEO Szakacs (Emre Avcı) gösterişli toplantılarında 1,5 milyon yatırımcıya ulaştıklarını anlatarak daha da büyüyeceklerini söylüyordu. Telefonlarına indirdikleri OmegaPro uygulamalarında sürekli ve yüklü miktarda para kazandıklarını görenler, yeni yatırımcıları getirmişti. 2,5 yıl içinde yatırımcı sayısı 3 milyona ulaştı.

VURGUN ZAMANI: 4 MİLYAR DOLAR

İddiaya göre; bu şirket aslında bir Ponzi dolandırıcılığıydı. Yeni yatırımcılardan gelen parayla önceki yatırımcılara ödemeler yapıyorlar ve vurgun için para birikiyordu. Hatta şirketin sermayesinin 2017’de dünyanın en büyük kripto vurgunlarından OneCoin’de elde edilen coinler olduğu iddia edildi. Kripto Kraliçesi diye bilinen Ruja Ignatova 2017’de OneCoin ile 4 milyar dolarlık vurgun yapmıştı. Kasım 2022’de OmegaPro, paralarını çekmek isteyen yatırımcılara ödemelerini durdurdu. Temmuz 2023’te ise şirket tamamen kapandı. İddiaya göre; dünyanın dört bir yanındaki 3 milyon insan dolandırıldıklarını anladı. Szakacs (Emre Avcı) Dilawar Singh ve Miki Simms ortadan kayboldu. İddiaya göre; 4 milyar dolarlık bir vurgun yaptılar.

Emre Avcı

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINI ÇARPMIŞLAR

Dünyanın dört bir yanında yatırımcılar, şikâyetçi oldu. Sadece Fransa’da 1500’den fazla şikâyetçi var ve toplu dava açıldı. Nijerya’da mağdurlar, change.org’da imza kampanyası başlatıp şirketin merkezinin bulunduğu Dubai’den yardım istedi. Toplam 10 bin mağdur olduğunu iddia ettiler. Ayrıca Kolombiya’da on binlerce kişi dolandırıldı. Bu ülkelerin yanı sıra Meksika, Kongo, Portekiz, İngiltere, Myanmar gibi pek çok ülkede şirkete yönelik toplu davalar açıldı.

Çok sayıdaki davaya karşın Emre Avcı ve ortakları bulunamıyordu, Dubai’de oldukları düşünülüyordu. Ancak yine baş aktör Türkiye’den, İstanbul’dan çıktı. Szakacs (Emre Avcı) 1988 İsveç doğumlu. Annesi İsveçli, babası ise Türk asıllı. Andreas Szakacs, Türkçe bilmiyor. OmegaPro vurgunundan sonra sessiz sedası İstanbul’a gelmiş ve Beykoz’daki Acarkent Sitesi’ndeki villalara ailesiyle yerleşmişti.

BİR GARİP İHBAR: HOLLANDALI MAĞDUR

28 Haziran’da isminin gizli kalmasını isteyen bir kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulundu. İhbarcı “OmegaPro adı altında sözde bir kripto uygulaması ile çok sayıda vatandaşı kripto para borsalarında kaldıraçlı işlem ile kandıran kişi İstanbul Beykoz’daki Acarkent Sitesi’nde bulunuyor” dedi. (Burada bir not düşmeliyim. Türkiye’de bu tür ihbarlardan her zaman şüphelenmemiz gerekiyor. Aslında Emre Avcı’nın devlet içindeki birileri tarafından takip edildiği ve operasyonun ihbarla başladığı çok sayıda örnekle karşılaştık.) Operasyondan önce OmegaPro mağdurlarını araştıran jandarma, 18 şikâyetçi tespit etti.

3 BİN KİŞİNİN PARASINA KONDULAR: ‘103 MİLYON DOLARIMIZI ALDILAR’

Bu noktada çok ilginç bir bilgi var. İhbardan sadece 10 gün sonra, 8 Temmuz’da Hollanda vatandaşı olan doktor Abdul Ghaffar Mohaghegh jandarmaya gelerek ifade verdi. Ne hikmetse Avcı’ya yapılacak operasyondan önce Türkiye’ye gelmişti. OmegaPro’nun kurucularının isimleri sıraladı ve özetle şu ifadeyi verdi: “OmegaPro’ya 7 milyon dolar yatırım yaptım. 3 bin kişi toplam 103 milyon dolar olan yatırım yaptı. Bu 3 bin kişi bana vekâletname verdi. Bu yatırım karşısında yüksek getiri vaat edildi. Bu vaatler OmegaPro tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen kripto para piyasasında yapılan ticari faaliyetlerle destekleniyordu.” Hollandalı adam, 3 bin mağdurun vekâletnamesiyle İstanbul’a geliyor. Toplam 103 milyon dolar kaybettiklerini söylüyor. Bundan sadece 10 gün önce Avcı’nın Acarkent’te olduğuna dair ihbar gelmiş.

MODERN PONZİ TUZAĞI

Jandarma 16 Türk şikâyetçiyi ise internetteki ‘şikâyet var’ sitesinden belirledi. İstanbul’da yaşayan bu kişiler ‘Omega İnvest’ (OmegaPro’nun bir yan uygulaması olduğu değerlendiriliyor) isimli uygulamayı telefonuna indirdikten sonra dolandırıldıklarını iddia etti. Bu kişiler, yatırım uzmanı olarak kendini tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle Omega İnvest uygulamasını telefonlarına indirdiklerini anlattı. Hepsinin hikâyesi benzerdi. Önce küçük paralar yatırmışlar ve kısa sürede 3 kat para kazanmışlar ve paraları çekmişlerdi. 10 bin dolar yatırdıktan sonra ise uygulamada gördükleri para 40 bin dolara kadar çıktı. Bu parayı çekmek istediklerinde yatırım uzmanları daha fazla işlem yapmaları gerektiğini söyledi. Omega Teknoloji ve Danışmanlık ve farklı şirket hesaplarına daha fazla para gönderdiler ve sonunda uygulamadaki tüm bakiyeleri sıfırlandı. Yatırım uzmanlarına bir daha ulaşamadılar.

VİLLADAN SOĞUK CÜZDAN FIŞKIRDI

Jandarma ekipleri, şikâyetçilerin ifadelerini aldıktan bir gün sonra 9 Temmuz’da İstanbul Beykoz Acarkent Sitesi’ndeki iki ayrı villaya operasyon düzenledi ve Avcı’yı gözaltına aldı. Onunla birlikte çalışan İsveç vatandaşı Stefan Andreas adına kiralanan villada ise kimse yoktu. Stefan Andreas yakalanamadı.

Yüksek güvenlikli sitede olmasına karşın Avcı’nın 4 katlı lüks villası güvenlik kameraları ile donatılmıştı. Aramada kripto paraların bulunduğu 32 tane soğuk cüzdan ile şifre saklama aygıtları ele geçirildi. Açılabilen bir bilgisayarda ise OmegaPro’nun çok sayıda evrakı, çok yüksek miktardaki para hareketlerinin kayıtları tespit edildi. Bu klasörde çok sayıda kripto paralara ait cüzdan adresi kayıtları da vardı. Villalardaki çok sayıda beyaz yazı tahtalarında da kripto ile ilgili bilgiler ve cüzdan numaraları olduğu görüldü.

‘İSMİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİN?’

Sorgusunda “Gerçek isminizi ve soy isminizi değiştirerek kaçtığınız ve saklandığınız birileri var mı?” diye soruldu. “Hayır yok. Yasal hakkım olduğu için değiştirdim” dedi. Şirketin çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasını kabul etmeyen Avcı, “Dolandırcılık için kurulmadı. 2022 Eylül, Ekim ayı gibi şirket iflas etti. En büyük zararı biz gördük. İflas edene kadar çok sayıda mağdurun zararlarını karşıladık” diye konuştu.

160 MİLYON DOLARLIK HAREKET

Avcı’nın dijitallerinde yapılan ön inceleme sonucu 1 ay içinde 160 milyon dolarlık kripto hesap hareketleri tespit edildi. Avcı, soğuk cüzdanlar ve bilgisayar şifrelerini vermedi. Bu bilgisayarlardan serverların yönetildiği düşünülüyor. Avcı, suçlamaları kabul etmedi. Finans ve pazarlama işi ve aylık gelirinin 100 bin dolar olduğunu söyledi. İnşaat işi nedeniyle yakın zamanda vatandaşlık aldığını anlattı. Ama inşaat yatırımı yaptığı yerleri hatırlamıyordu.

AVUKATLAR: RİSK VARDI, KAYBETTİLER

Avcı’nın avukatları Forex borsasında para kaybetme riskinin olduğunu ve şikâyetçilerin bunu bilerek işlem yaptığını anlattı. “7 milyon dolar dolandırıldığını söyleyen Hollandalı şikâyetçi için ise bir avukat şöyle dedi: “Beyanları asılsızdır. Sunacağız.” Beykoz Sulh Ceza Hakimliği 10 Temmuz’da Avcı’yı, ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutukladı.