Dünyayı yerinden oynatacağız

Hatırladınız değil mi onları: Mirabal Kardeşler; Patria, Minerva, Maria Teresa ve Dedé.

Esasında Minerva’nın kod adı “Kelebek”tir. Bundan etkilenerek kendilerine “Las Mariposas” diyorlar, yani “Kelebekler.”

Bu hareket öfkeyi örgütlemeyi, mücadeleyi, karşı koymayı, kendini değiştirip yeniden doğurmayı miras bıraktı bize. Kelebekler hâlâ uçmaya devam ediyor.

Biz de onlar gibi hayatın ateş renkli kelebekleriyiz. Uçmayı öğreniyoruz, pes etmemeyi, teslim olmamayı...

Faşist diktatörlerin, kadın düşmanı rejimlerin gücü rengimizi soldurmaya yetmez, yetmeyecek.

Kelebekler ölmez. Yeniden çıkar kozasından, yeniden öğrenir uçmayı...