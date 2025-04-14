Durduğunda düşecek

Tek adam rejimi için iktidarda kalmanın tek yolu, baskı ve zorla ülkeyi yönetmek. ABD'nin aktif desteğine güvense de bu durum, ülke içinde yeterli etkiyi yaratmıyor. Üstelik muhalefet, tüm baskı ve tutuklamalara rağmen daha önce olmadığı kadar canlı. Bu durum, iktidarın beklediği gibi kolay kolay sönümlenecek gibi görünmüyor.

Eğer Erdoğan’ın tek derdi muhalefet olsaydı, belki bu durumu aşardı. Ancak başka dertleri de var.

Öncelikle Bahçeli’nin sağlık sorunları Erdoğan’ı çok zor durumda bıraktı. Ne zaman dara düşse, ikili yan yana gelir; ortak mesaj vererek bürokraside ve tabanlarında yaşanan kafa karışıklığını giderirdi. Ancak Bahçeli’nin yalnızca telefon görüşmeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı siyasal aktivitesi, aynı etkiyi yaratmıyor.

Bölgede ve ülkede siyasetin ateşi yüksek; kimsenin beklemeye zamanı yok. Erdoğan, mahiyetiyle birlikte şimdi bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Közden kestaneyi kendi elleriyle almak zorunda kalıyor.

BİRDEN FAZLA ENGELİ VAR

Ekonomideki kötü gidişat durdurulamıyor. Üstelik Trump’la birlikte dünya ekonomisi de diken üstünde. Ülkeye ne doğrudan yatırım ne de sıcak para gelecek gibi duruyor. Şimşek’in politikaları iflas etmiş gibi görünüyor.

Halkın çok önemli bir bölümü değişim talebinde ısrarlı. Erdoğan’ın

“İBB’de yolsuzluk var” açıklamalarına, kendi tabanında bile yüzde 40 oranında itiraz geldi.

Muhalefetin acemiliklerine rağmen halkın tek adam rejimine karşı duruşu değişmedi. Bir anlamda inisiyatifi aldı ve iktidarı, hiç bilmediği bir alanda siyaset yapmaya zorladı.

Artık Erdoğan’ın karşısında, alışık olduğu gibi tek bir insan yok; bir irade ve onun “rejim değişmeli” sözünde özetlenen talepleri var. Üstelik bu irade, artık yüzde 50’nin çok üzerinde.

Suriye’de işler Ankara’nın istediği gibi gitmedi. Artık İsrail ve ABD’nin sözü geçerli. Trump’ın tüm yanıltma girişimlerine rağmen Colani, aslında kimin “adamı” olduğunu gösterdi.

Normal bir ülkede, normal bir iktidar bu manzaraya bakar, biraz nefes almak ve durumu anlamak için durur. Ama ne AKP normal bir iktidar ne de tek adam rejimiyle yönetilen Türkiye normal bir ülke. Bu yüzden iktidar, işin sonunun nereye varacağını bilmeden körlemesine ilerlemek zorunda. Ya da ilerlediğini sanıyor.

MUHALEFETİN GÜCÜ

İktidarın 19 Mart’taki siyasi darbe girişiminin muhalefet açısından birden fazla sonucu oldu. İlk ve en önemli sonucu, halkın iktidar uygulamalarına karşı aktif bir tutum alarak siyasete müdahale etmesi oldu.

Diğer önemli sonuç ise CHP’deki dağınıklığın ve iç gerilimin giderilmesiydi. Artık iktidara karşı mücadelenin önemli merkezlerinden biri ana muhalefet partisi CHP olacak.

Sadece ana muhalefet partisi olmasıyla değil, en güçlü cumhurbaşkanı adayının da varlığıyla bu durum pekişiyor. Bu, bir anlamda avantaj gibi görünse de muhalefet için dezavantaja da dönüşebilir.

Sadece CHP’ye ve İmamoğlu’na sıkışan bir muhalefet, kısa sürede zemini tekrar Erdoğan’ın en iyi bildiği alana çekebilir.

Milyonlar siyasete yeniden ısınmış ve devreye girmişken, “Saray’a karşı halk” en doğru yaklaşım olacaktır. Muhalefetin açığa çıkan ve iktidarın ezberini bozacak gücü de burada yatıyor.

“Duran düşer” gerçeği sadece iktidar için değil, muhalefet için de geçerli.

İktidarın yolu ve menzili belli. Muhalefet 19 Mart sonrası açılan güzergahtan çoğalarak ilerlemeyi başarırsa sadece ezber bozmayacak dengeyi de değiştirecek. Bu da aslında çok önce gerçekleşmesi gereken rejimin yenilgisi, iktidar değişiminin ön anahtarı olacaktır.

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YOLUN BAŞINDAYIZ

Arkadaşımız Timur Soykan, gözaltı sırasında gazetemize yolladığı mesajında “Patronumuz yok ama sahipsiz değiliz” yazıyordu. Bugün 21. yaşını dolduran BirGün sanırım bu sözle daha iyi anlatılamazdı.

Sabahın kör karanlığında eviniz basıldığında ve gözaltına alındığınızda bile içinizde böyle bir duygu oluşuyorsa, çok ciddi bir eşik atlanmış demektir.

BirGün’ün 20. yaş belgeselinde Oğuzhan Müftüoğlu, öncülümüz Demokrat Gazetesi’yle ilgili o dönem Cumhuriyet’te çalışan Uğur Mumcu’nun bir anısını anlatmıştı:

Uğur Mumcu, Ankara’da Cumhuriyet’in üst katında bulunan Demokrat’ı ziyarete gider. Ziyaret sırasında üzeri gazete serili bir masada kavun-karpuz, domates-zeytin yiyen çalışanları görür.

Cumhuriyet’e döndüğünde arkadaşlarına şöyle der:

“Boşuna beklemeyin, bu gazete batmaz.”

Timur’un mesajı elimize ulaştığında bende de tam böyle bir duygu uyandırdı.

Yarattığı hava, oluşturduğu dayanışma ağı ve büyük sahiplenme duygusu, BirGün’ü yalnızca bir gazeteden öteye taşıyor.

Gazetemiz, 14 Nisan 2004’ten bu yana AKP’li iktidar döneminde çok sayıda değişime tanıklık etti. Son yıllarda ise dozajı sürekli artan baskı dönemlerinden geçti.

Her etapta mukavemetini artırarak, baskıya karşı güçlenerek çıktı.

Bunda kuşkusuz en önemli etken, okurla kurduğu güçlü ilişkidir. Her koşulda desteğini esirgemeyen toplumsal muhalefet güçlerinin varlığı ve kökü Anadolu’nun derinliklerine uzanan devrimci siyasal geleneğin yol açıcılığı, çok önemli bir fark yaratıyor.

Ancak bir parantez de genç yaşlarında büyük zorlukların altına giren, deyim yerindeyse BirGün’le büyüyen arkadaşlarımız için açmak gerekiyor.

Onların dirayetli duruşu, bu güzel öykünün ortaya çıkmasında çok büyük rol oynadı.

Bir gün AKP’li yıllara ilişkin medya tarihi yazıldığında, mutlaka her biri onlarca davadan yargılanan bu arkadaşlarımıza genişçe yer ayrılacak ve “yüz akları” olarak anılacaklardır.

İyi ki BirGün var.

İyi ki onu yaratan okurları, dostları var.

Ve iyi ki yolu BirGün’le kesişen ya da kesişmeyen tüm onurlu gazeteciler var.

Doğum günün kutlu olsun.