Düş

Yıllar önce bir kış günü Çanakkale’den arayan biri yaz aylarında düzenleyecekleri festivalde beni konuşmacı olarak konuk etmek istediklerini söyledi. Arada uzun süre varsa bu tip istekleri kıramam ama sayılı zaman da çabucak geçer, yine öyle oldu. Bana önce bir saatlik bir konuşma yapacağımı söylediler, sonra bu bir saati Nebil Özgentürk ile paylaşacağım haberini verdiler ve daha sonra bize ayrılan bir saatlik sürenin kırk dakikasında Nebil Özgentürk’ün Nâzım Hikmet belgeselinin gösterileceğini duyurdular. Bana geriye on dakika kalıyordu ama iki sorun vardı: Ben zaten ilk on dakikada iki lafı bir araya getiremem, sonradan açılırım. İkincisi, Nâzım Hikmet’i anmaya dönüşen bir konuşmada bana ne laf düşebilir ki, Nâzım Hikmet hakkında herhangi bir insandan daha fazla bilgili değilim, hele onun hakkında kürsüye çıkıp konuşacak bir kişi hiç değilim. Bunları söyleyip söyleşiye sadece dinleyici olarak katılmayı önerdim ama elbette kabul etmediler, çaresiz yollara düştüm Çanakkale’ye geldim.

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Yaz günü bir açık hava amfisinde yapılan etkinlik hınca hınç doluydu. Belgesel bitince uzun uzun alkışlandı ve Nebil ile ben kalan 15 dakikada birer konuşma yapmak için kürsüye çağrıldık. Dersimi iyi çalışmıştım. Önce bu konuda konuşma yeterliliğimin olmadığını itiraf ettim. Ardından Nâzım’ın bütün ömrünü zindanlarda geçirdiğini, çok zor şartlar altında yaşadığını, zaman zaman öldürülme riskini taşıdığını, tarihimizde Nâzım gibi bir sürü insanın ağır bedeller ödediğini ama yollarından dönmediklerini; bu nedenle umutsuzluğa kapılmamamız ve yaşadığımız sürece mücadele etmemiz gerektiğini beni bile şaşırtan bir akıcılıkla ve çarpıcı detaylarla anlattım. Sonra sıra Nebil Özgentürk’e geldi. O da bir yandan belgeselin çekilme zorluklarını anlattı, bir yandan da kendi hayatından ilginç anılarla kısa ve etkileyici bir konuşma yaptı. Plaketler verildi ve o andan sonra Aziz Nesin hikâyelerini anımsatan ilginç gelişmeler oldu.

Dinleyiciler sahneye doluşmaya başladı. Çoğunluğun doğal olarak Nebil Özgentürk’e yöneleceğini tahmin ediyordum ama öyle olmadı: Herkes Nebil’in üzerine çullandı. Gelenlere yer vermeye çalıştıkça ben gitgide sahnenin en ucuna kadar sürüklendim. Ne yapacağımı şaşırmıştım, usulca sahneden insem mi diyordum ama bu da mümkün değildi. Bu arada amfi tarafında kalan birkaç kişi cep telefonlarıyla beni kayda alıyordu. Utanç verici bir viral videonun öznesi olmamak için başımı dik tutuyor ve gülümsüyordum ama sahneye doluşanların itmeleri, omuz atmaları karşısında bu halim de abes kaçıyordu. “Koca Çanakkale’de bana bir çift laf söyleyecek, konuşmam için tebrik edecek bir kişi de mi yok?” diye düşünüyordum. Biri gelip benle konuşsa, en azından viral olmaktan kurtulacaktım.

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Ve derken Hazreti İbrahim’e kurbanlık koçuyla gelen melek misali, yaşlı bir hanımefendi gözlerini bana dikip yanıma yaklaştı. Kurtarıcım olan bu kadını kucaklamak istiyordum ama kendimi tutarak sadece elini hararetle sıkmakla yetindim. Acaba konuşmamın hangi kısmından çok etkilenmişti, bana nasıl bir iltifat edecekti? “Biz koyun değiliz” dedi tok bir sesle. Eblek gülümsememi korumaya çalıştım. “Ben emekli edebiyat öğretmeniyim. Konuşurken bizlerden sürü olarak bahsettiniz. İnsana sürü denmez. Böyle berbat Türkçesi olan birini nasıl konuşmacı yaparlar? Ben öğretmeniniz olsam sizi asla mezun etmezdim.” Cep telefonuyla video çekenler bir şey anlamasın diye gülümsemeye devam etim. Hatta selfie için Nebil Özgentürk’e yönelen emekli öğretmen kadına arkasından el salladım.

Terry Eagleton, “Mizah” adlı kitabında Mihail Bahtin’in “grotesk gerçeklik” kavramından söz eder. Kameraların ona odaklandığını düşünecek kadar ahmak olan benim gibi insanlar, hayali itibar yanılsamalarından aşağı yuvarlanınca buna tanık olanları bir gülme alır. Çanakkale’de sahnenin en kenarına itilirken sahte bir sırıtışla ayakta kalmaya çabalamak grotesk gerçekliğe bir örnek olabilir ve bu nedenle bu hikâyeyi ne zaman anlatsam, en vicdanlı arkadaşlarım bile bana kahkahalarla gülerler.

Komedi sözcüğü sürekli gençleşmeyi ifade eden doğurganlık tanrısı Comus’dan türetilmiş. Gülmek gençleştirir, gençlik cesaret verir. Mizah acımasızdır. Düşen insana güleriz örneğin. Ama bu düşüş sadece ayağın kaymasıyla olan basit düşüşle sınırlı kalmaz. Sürekli kasılan, sürekli şişinen insanların rezil olmaları, bizi çok daha fazla güldürür. Beğendiğimiz komedi dizileri aslında bu kırılma anlarının peş peşe “doğurulma”sından ibarettir ve Türkçe’nin ilginç bir özelliği, bu hallere “komik duruma düşmek” deriz. “Düşme” fiili bu durumu tanımlamak için kullanılır.

Bunalım dönemlerinde acılar bal, anılar yar olur. Mizah ayakta tutar, direnç verir. İşkence gören insanlar, tüm bunları gülerek anlatacakları geleceği düşlerler ve buna tutunurlar. Gülmek bizim ocağımızdır ve sönmeden üzerinde en son ocak, bu ülke hâlâ vatanımızdır.

Bir başka konuşmaya ben ve Barış İnce davetliydik. Salon her nedense yine doluydu ve bu kez katılımcıların neredeyse tamamı orta yaşlı hanımefendilerdi. Konuşmamızın moderatörlüğünü Özlem Gürses yapıyordu. Süremiz kısıtlı olmadığı için davetlilere en iyi bildiğim konuyu; diyalojik iletişim ve radikal sevgiyi uzun uzun anlattım. Konuşma boyunca göz göze geldiğim dinleyiciler tebessümlerini esirgemediler. İyi bir konuşma yaptığımdan ve ikinci bir Çanakkale faciası yaşamayacağımdan emindim. Sonra mikrofonu Barış İnce aldı. Barış onlarca edebiyat alıntısıyla zenginleşen kusuruz bir konuşma yaptı. Öyle güzel anlattı ki, konuşması bitince ben de coşkuyla alkışa katıldım. Özlem ikimize de teşekkür etti ve söyleşiyi sonlandırdı.

Sahneye bir akın başladı. Onlarca, hatta yüzlerce kadın bize doğru koşmaya başladı ama hedefleri ben veya Barış değildi. Kadınlar Özlem Gürses’le selfie çektirmek için birbirlerini itiyordu. Barış bir süre kalabalığa direnmeye çalıştı ama kısa zamanda dengesini kaybetti. Benim tarafımdan gelen kadınlardan kaçmaya çalıştım ama başaramayıp ben de yere kapaklandım. Topuklu onlarca ayakkabı vücuduma saplanıyordu. Yerde uzakta ezilmekte olan Barış’ı gördüm. Bana el hareketleriyle “Dışarı çıkınca iki bira içelim mi?” dedi. Kafamı delen bir iğne topuğun acısını gizleyip ben de el hareketleriyle: “Bira hamallık, istersen rakı içelim” dedim. Kitle tepemizde büyük bir selfie kulesi oluşturdu ve Özlem Gürses zirveye yükseldi. Barış tek kolunu nasılsa kurtarıp yine el hareketleriyle “İyi olur abi, buzlu buzlu, mis gibi” diye yanıt verdi.