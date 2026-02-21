Dusan Alimpijevic'in hikâyesi: Kırık bir geceden sert bir oyuna

Basketbol dünyasında bazı koçlar, başarıyı önce sahada deneyimleyip sonra oyuna aktarırlar. Bazıları ise önce hayattan öğrenir, sonra parkeye taşır.

Dusan Alimpijevic, ikinci türün nadir örneklerinden biri. Onun koçluk anlayışını anlamak için ilk önce çizdiği setlere değil, bir gece yarısına, metal seslerine ve yarım kalan hayatlara bakmak gerek.

9 Mart 1986’da Sırbistan’ın Lazarevac kentinde doğan Alimpijevic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyerine profesyonel alana taşıyamadı. Ama sevdiği oyunu kolay kolay bırakmaya niyeti olmayan Dusan, benchte düşünen, hesaplayan, anlatan bir figür olarak basketbolun içinde yer almaya devam etti.

22 YAŞINDA BAŞLAYAN ANTRENÖRLÜK

Henüz 22 yaşındayken antrenörlüğe yönelmesi, kariyer planından çok bir karakter tercihiydi ve hayat, bu tercihi çok erken sınadı.

2008 yılında KK Novi Sad’da yardımcı antrenörlük yaparken Alimpijevic henüz 23 yaşındaydı. 7 Mart 2010 gecesi, takım otobüsünün dönüş yolunda bir kamyonla çarpışması, onun hayatındaki tüm zaman çizelgelerini parçaladı.

Kazada başantrenör Nemanja Danilovic ve 19 yaşındaki genç oyuncu Nenad Grozdanic yaşamını yitirdi. Alimpijevic ağır yaralandı, haftalarca hastanede kaldı. Genç başantrenör o anı hâlâ net olarak hatırlamıyor. Kazaya dair hafızasında kalan tek şey, ayrılmış metal yığınlarının arasından çıkarılırken duyduğu sesler.

Bu kazadan sonra hayata bakışı değişir. Kazayı anlatırken söylediği sözler koçluk felsefesinin özeti gibi: “Bu hikâyede önemli olan biz değiliz. En büyük acıyı çekenler, hayatını kaybedenlerin aileleri.” Bu cümlede dramatik bir kahramanlık yok, sessiz bir olgunlaşma var. Alimpijevic yaşadığı bu deneyimi koçluk kariyerinin devamında büyük bir öğreti olarak yanında taşır.

DİSİPLİN 'KORKU' DEĞİL, ORTAK BİLİNÇ

Kazadan sonra Alimpijevic sahaya döndüğünde artık başka biriydi. Her ne kadar maçlarda onu hırslı, heyecanlı ve biraz da agresif görsek de o, otoriteyi bağırarak kuran koçlardan olmadı. Bilgiyle, detayla, tekrarlarla ilerledi. Oyuncularına 'nedeni' anlattı. Bu yüzden onun takımlarında disiplin bir korku refleksi değil, ortak bir bilinç haline geldi.

Vojvodina’da yardımcı antrenörlükten başantrenörlüğe yükselmesi, Spartak Subotica’daki ilk ciddi sınavları, FMP ve ardından Kızılyıldız deneyimi… Hepsi kısa ama yoğun dönemlerdi. Büyük kulüplerde erken yaşta sorumluluk aldı: Hata yaptı, öğrendi, sadeleşti.

Oyun anlayışı netleşmeye başladı:

• Geçiş hücumu bir tercih değil, ısrar olacaktı.

• Savunma, pasif değil temaslı olacaktı.

• Genç oyuncular vitrinin değil sistemin parçası olacaktı.

TÜRKİYE MACERASI

2020’de Türkiye’ye geldiğinde Alimpijevic hâlâ Avrupa için “potansiyel” bir koçtu. Bursaspor’da yaptığı şey ise potansiyeli kimliğe dönüştürmek oldu. Kısıtlı bütçe, genç kadro ve yüksek tempo… 2022’de Eurocup finali, sadece sportif bir başarı değil, bir koçluk manifestosuydu.

Organizasyonda 'yılın koçu' seçilmesi, potansiyelin gerçeğe dönüşmesiydi ama asıl mesele, takımının gösterdiği karakterdi. Bursaspor onun için bir laboratuvardı, Beşiktaş ise sahne olacaktı.

BEŞİKTAŞ: KARAKTERLE KARAKTERİN ÇAKIŞMASI

Beşiktaş, basketbolda (Ergin Ataman'la gelen üç kupalı sezon hariç) hiçbir zaman en zengin kulüp olmadı. Ama çoğu zaman rekabet etmeyi başardı. Alimpijevic’in mizacıyla kulübün 'DNA'sı bu yüzden fazlasıyla örtüştü.

İki taraf da geri adım atmaz, vazgeçmez.

2023’te göreve geldiğinde Beşiktaş, dağınık ve kötü durumda olan bir takımdı. Bir sezon önce kümede kalmayı son maçta başarabilen siyah-beyazlılar Dusan Alimpiyevic'in göreve gelmesiyle kısa sürede seviye atladı. Agresif savunma, hızlı hücumlar ve yüksek tempolu oyunla genç koçun Beşiktaş taraftarıyla arasında kopmaz bir bağ oluştu.

Alimpijevic bir sezon önce kümede kalmayı son maçta başarabilmiş yorgun bir takımla ilk sezonunda, Eurocup'ta, Türkiye Kupası'nda ve Basketbol Süper Ligi'nde yarı final yapmayı başardı. İkinci sezonunda ise Eurocup'ta erken elenmesine karşın, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde finale yükselmeyi başardı.

Üçüncü sezonunda ise şu ana kadar Eurocup'ta çeyrek final, Türkiye Kupası'nda final ve Basketbol Süper Ligi'nde 20 maçın sadece 3'ünü kaybeden bir takım...

MİLLİ TAKIM VE YENİ EŞİK

Bütün bu başarıların ardından 2025’te dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterilen Sırbistan Milli Takımı’nın başına geçmesi doğal bir sonuç.

Milli Takım'da geleneksel yıldız havuzundan çok, yeni jenerasyona alan açacağını söylemesi ise şaşırtıcı değil. Çünkü onun koçluğu hep geleceğe dönük.

HAYATTAN SERT, OYUNDAN HIZLI

Dusan Alimpijevic’i sadece koçluğuyla anlatmak eksik olur. Onu anlamak için kaybettiklerine ve anlatma biçimine bakmak gerek. Hayat onu erken kırdı ama içine kapatmadı. Tam tersine, daha dikkatli, daha öğretici ve daha sorumlu bir koç yaptı.

Bugün sahada gördüğümüz hızlı hücumlar, sert savunmalar ve genç oyunculara verilen cesaret, bir gecenin mirası. Belki de bu yüzden, Alimpijevic’in takımları sadece kazanmaz: Karakter gösterir...