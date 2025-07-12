Dusan Alimpijevic’in eseri: Sadece kazanmak değil, kültür yerleştirmek

Yugoslav basketbol geleneğinden gelen Dusan Alimpijević, henüz 30’larının başında olmasına rağmen Avrupa basketbolunda kendine sağlam bir yer edindi. Oyunu sadece taktik tahtasında değil, oyuncuların zihninde de yeniden şekillendiren Alimpijević, hızlı tempoya dayalı, çok yönlü rollerle kurulu bir sistemle tanınıyor. Ancak onun bu basketbol vizyonu, Beşiktaş’ta adeta ete kemiğe büründü. Beşiktaş’ın başına geçtiği andan itibaren takımı yalnızca sonuçlara odaklı bir kulüpten, sahada kimliği olan bir yapıya dönüştürmeye girişti. İlk sezonda aldığı kadro, yıldızlarla dolu değildi. Ancak Alimpijević’in en büyük marifeti de tam burada devreye girdi: Oyunculara rol değil, sorumluluk verdi. Takımı hücumda özgürlükten, savunmada disiplinden beslenen bir dengeye oturttu.

ALAN PAYLAŞIMI-TEMPO

Beşiktaş’ta kurduğu sistemin temelinde tempo ve alan paylaşımı vardı. Hızlı paslarla oynayan, 7-8 saniyede şut tehdidi oluşturan bir takım ortaya koydu. Transition (geçiş) hücumları artık bir refleks haline geldi. Hem Dustin Sleva gibi çok yönlü dört numaraları hem de Jonah Mathews gibi skorer guardları sistemin içine entegre edebilmesi, basketbol aklının ne kadar esnek ve yönetilebilir olduğunu gösterdi.

Savunmada ise temaslı, agresif ve değişmeli savunmayı esas alan bir yapı kurdu. Özellikle Beşiktaş’ın sezon içindeki büyük maçlarda sergilediği set savunması ve topa baskı, rakipleri fazlasıyla zorladı. Yerli oyunculara yaptığı dokunuş da dikkat çekti. Berk Uğur’nun kariyer sezonunu geçirmesi kaptan Yiğit Arslan’ın play-off’un en kritik maçlarında gösterdiği performans siyah-beyazlıların başarısında kilit rol oynadı.

TAKIM KİMLİĞİ

Başarılı koçun getirdiği bir diğer yenilik ise takım kimliği. Beşiktaş artık "ne oynadığını bilen" bir takım. Üç sayı çizgisinin gerisinden tehdit oluşturan ama aynı zamanda potaya agresif gidebilen bir yapı var. Maçın temposunu elinde tutmaya çalışan ve bunu sadece yıldız oyunculara değil, tüm takıma yayabilen bir sistem var. Bu anlayış, Beşiktaş’a yalnızca ligde başarı değil, taraftarla yeniden kurulan bir bağ da getirdi. Tribünler, kazanılsa da kaybedilse de bu takımın nasıl bir basketbol oynadığını görebiliyor ve hangi salon olursa olsun tribünler boş kalmıyor. Bu da Alimpijević’in belki de en büyük zaferi: Sadece maç kazanmak değil, bir kültür yerleştirmek. Kariyerine Euroleague seviyesinde başlayan ve ardından Bursaspor’da dikkat çekerek bir çıkış yakalayan Alimpijević için Beşiktaş, bir sonraki sıçrama tahtası olabilir. Ancak şimdiden yaptığı iş, Beşiktaş’ta yalnızca sezonluk değil, uzun vadeli bir dönüşümün temellerini attığını gösteriyor.