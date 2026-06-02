Düşen büyüme yükselen baskı

Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüdü. Bir önceki çeyrekle karşılaştırılan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme ise sadece yüzde 0,1 oldu. 2024’teki yüzde 3,3 ve 2025’teki yüzde 3,6’lık büyüme performansını da hatırlarsak, ekonominin potansiyelinin altında ağır aksak bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Hatta 2026’da temponun daha da yavaşlayacağı, büyük olasılıkla Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 3,8 büyüme hedefinin oldukça altında kalınacağı tahmin edilebilir.

SANAYİDE KORKUTAN DARALMA

GSYH’yi oluşturan işkolları temelinde en dikkat çeken nokta sanayi sektöründeki daralma. Ekonomik verileri izleyenler için bu durum asla şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü aylık izlendiğinde imalat sanayi üretiminin düştüğü, otomotiv ve dayanıklı tüketim malları üretiminde daha keskin bir zayıflamanın gözlendiği ortada. Otomobil ve beyaz eşya satış ve ihracat rakamları da hiç iç açıcı değil. İnşaat sektörünün de yüzde 3,2 büyümeyle geçmiş dönemlere göre ivme kaybettiği, büyümenin ana motorunu teknolojik gelişmelere uyum sağlama çabası içerisinde bilgi ve iletişim faaliyetlerinin oluşturduğunu görüyoruz. Tarım da geçtiğimiz yıla göre hava koşullarının daha elverişli seyretmesi sonucu yüzde 4,6’lık bir büyüme sergilemiş.

DOLAR BAZINDA ZENGİNLEŞME YANILTICI

Dolar bazında GSYH’nin 43 milyar dolar artışı söz konusu. Bu, ülkedeki refah artışının bir yansıması değil, sadece TL’nin yabancı paralar karşısındaki değer kaybının bilinçli bir biçimde düşük tutulmasının istatistiksel bir sonucu. Olsa olsa yurtdışında tatil yapacak orta-üst gelir grubunun yüzünü güldürecek bir istatistikten söz edilebilir.

Ekonomi TL cinsi fiyatlarla 67,5 trilyonluk bir büyüklüğe ulaşırken ilk çeyrek deflatörü de yüzde 32,4 olarak uygulanmış. Buradan da yıl sonu yüzde 26’ya revize edilen enflasyon tahminini tutturmanın ne kadar zorlaştığı görülebilir.

2026 ilk çeyreğinde hanehalkı tüketimi yüzde 4,8 artarken geçmiş dönemlerde oldukça hızlı seyreden yatırımlar bu çeyrekte yüzde 3’e gerilemiş.

TÜKETİM ÇEKİŞLİ BÜYÜME

Büyümenin 3,7 puanı tüketimden gelmiş. Mal ve hizmet ihracatının yüzde 12,7 azalması büyümeyi 2,9 puan aşağı çekerken ithalattaki yüzde 2 daralma ise 0,5 puan olumlu katkı yapmış. Küresel ticaretin söz konusu çeyrekte yüzde 5,3’lük bir artış gösterdiği düşünülürse, yaşanan sorunun küresel konjonktürün izdüşümü değil, Türkiye’nin kendi yapısal sorunlarından kaynaklandığı rahatlıkla söylenebilir.

EMEĞİN PAYINDA GEÇİCİ İYİLEŞME

İşgücü ödemeleri 2026’nın birinci çeyreğinde yüzde 35,9 artmış. Bu oranın aşağı yukarı dönem enflasyonu ve büyümenin bileşik sonucunu yansıttığını söyleyebiliriz. Diğer bir ifadeyle, bozuk olan gelir dağılımı olduğu yerde saymış.

İşgücünün katma değer içerisindeki payı geçen yıl aynı dönemde olduğu gibi yüzde 42,7. Bu istatistik biraz yanıltıcı. Çünkü ücret zamları yıl başında yapılıyor. İlk çeyreği izleyen her üç aylık dönemde bu oran kademeli biçimde düşüyor. Asgari ücret zammının yılda bir kereye çekilmesi de yıl ortasında göreceli bir iyileşmeye engel oluyor. O nedenle pastada ilk çeyreklerde yüksek sayılabilecek bir emek payı ortaya çıkıyor.

ARTAN BASKININ EKONOMİK NEDENLERİ

Şimdi gelelim büyümenin ekonomi politiğine. Düşük büyüme performansı; 1994, 2001 krizleri, hatta 2018’in yazında yaşanan döviz türbülansı gibi siyasi iktidara keskin tepkilere yol açacak vahamet de olmasa da ülkedeki gelir ve servet dağılımı adaletsizliği de göz önüne alınınca ortalama yurttaşta bir refah artışı sağlayacak düzeyde değil. Sürecin uzaması hegemonyasını sürdürmek için zor ve rıza mekanizmaları arasında bir denge tutturmaya çalışan iktidarın giderek daha fazla baskı ve şiddet yollarına başvurmasını getiriyor. 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’nin birinci parti olması, giderek daha geniş halk kitlelerini peşinden sürüklemesi bilindiği gibi 19 Mart 2025’te İmamoğlu’nun göz altına alınmasıyla eşik atlayan mesnetsiz yargılamaları ve cezalandırmaları getirdi. Anlaşılan bu ortam da iktidar açısından istenen sonucu üretmedi ki, şimdi ana muhalefeti bölme, parçalama, göstermelik bir seçime güçsüz bir şekilde sürükleme stratejisine başvuruluyor.

PİYASALAR NEDEN GÖRECELİ SAKİN

Bunun düşündürdüğü diğer bir konu da 2023 seçimleri benzeri, en azından oylama dönemi yakınlaşırken geniş halk kitlelerinde göreceli bir rahatlama yaratacak ekonomik manevra alanının iyice daralmış olmasıdır. Daha evvel vurguladığımız gibi o dönem ülkede bir yabancı portföyü kalmadığından ekonomiyi sarsacak bir çıkış tehlikesi bulunmuyordu. Bugün ise “dezenflasyon” programı diye sunulan Şimşek reçetesi yüksek faizle yabancı girişlerine/yerli rantiyelerin TL’de kalıp dövize yönelmemesine dayanıyor. O bakımdan “popülist” diye nitelenen, halkın ağzına bir parmak bal çalan politikalara da yatırımları özendirerek ekonomik büyümeyi hızlandıracak bir rotaya da girmek zor görünüyor. Bu nedenlerle gelsin baskı, gelsin zor, gelsin iftira ve yalan deniyor.

Öte yandan siyasetteki onca alt üst oluşa karşın, piyasaların göreceli sakin kalması kimilerinde hayret uyandırıyor. Halbuki biraz rezerv satarak, piyasa faizlerinde birkaç puanlık artışa razı olarak sarsıntı şimdilik atlatılmış görünüyor. Bu yanılsama, sermayenin özünde özgürlük, demokrasi ve hukuktan yana olduğunu vehmetme yanlışından kaynaklanıyor. Onların böyle kaygıları bulunmadığını, istikrarlı sermaye girişi sağlayan otoriter ülke örneklerinden biliyoruz. Hatta biraz daha ileri giderek, AKP’yle organik bağı bulunan bazı sermaye kesimlerinin madem muhalefet zayıflatılıyor, bizim açımızdan mevcut iktidarın rejim değişikliği hedefine ulaşacağı bir “istikrar” dönemi geliyor diye avuçlarını ovuşturduğu bile söylenebilir.

ÇIKIŞ SİYASİ MÜCADELE

Özetle, ekonomi mecalsiz, yüz güldürmeyen ama keskin sarsıntılara da yol açmayan bir ivmeyle sade yurttaşın yaşamı için ağır, sinsi bir tempoda kötüleşiyor. Manşet işsizlik azalırken, geniş anlamda işsizliğin yüzde 30’a dayanması, öldürmeyen ama ondurmayan bir kötüleşmeye işaret ediyor. O nedenle demokratik, özgürlükçü, emek haklarını da gözeten eşitlikçi bir siyasi mücadele verilmeden, insanların yaşam koşullarının da düzelmeyeceğine geniş halk kesimlerini inandırmak gerekiyor.