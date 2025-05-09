Düşük promosyon için SES’ten suç duyurusu

BirGün EGE

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Balıkesir Şubesi, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile Yapı Kredi Bankası arasında 2022’de imzalanan ve sağlık emekçilerine 5 yıllık süre için 18 bin 600 lira promosyon ödemesi yapılan anlaşma hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

SES Balıkesir Şube adına konuşan Hanife Dinç, “5 yıl boyunca 18 bin 600 liralık sabit bir ödeme, Türkiye’nin rekor düzeydeki enflasyon oranları göz önüne alındığında, ekonomik bir şaka değilse bilinçli bir gasptır. Bu anlaşmaya imza atanlar, sessiz kalanlar ve çözüm üretmeyen tüm yetkililerden hesap sorulmalıdır. Anlaşma ya derhal iptal edilmeli ya derhal revize edilmelidir. Tüm sendikaların temsil edildiği bir komisyonla yeni müzakere başlatılmalı. Mevcut ihale sürecindeki yetkililer hesap vermelidir. Bu sadece bir promosyon meselesi değildir; kamu yönetiminde hesap vermeme alışkanlığının, çalışma yaşamındaki adaletsizliğin ve liyakatsiz yöneticilerin teşhiridir” dedi.