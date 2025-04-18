Duvarlarla çevrili demokrasi

Ali BULUNMAZ

Türlü türlü nedenlerle yersiz-yurtsuzlaştırılan ve sınırların acı yüzüyle karşılaşıp kamplarda yaşamaya zorlanan mülteciler, sığınmacılar ya da Zygmunt Bauman’ın ifadesiyle “hiçliğe fırlatılmış kapımızdaki yabancılar”ın yegâne amacı geçip gitmek. Fakat yarattıkları “güvenlik sorunu” nedeniyle buna izin verilmiyor. Macaristan’ın popülist lideri Victor Orbán, Avrupa’da pek çok insanın bilinçaltında yatanı dışavuruyor bu bağlamda: “Bütün teröristler göçmendir.” Örülen duvarlar ve çekilen dikenli teller ise sorunun kaynağını maskeliyor yalnızca.

Niki Giannari, Yunanistan’ın İdomeni bölgesindeki mülteci kampında yaşananlara bakıp haklı ve hayatî bir soru yöneltiyor: “Bir insan nasıl gider? Neden gider? Nereye?” Onların geçip gidememe hâlini “yalnızca tarihi tekrar tekrar aşmak istiyorlar” diyerek özetleyen Giannari’ye Georges-Didi Huberman, “Duvargeçenler” metniyle destek oluyor ve kimilerinin “öteki” kimilerinin “başkası” diye nitelediği mültecileri anlatan Musallat ortaya çıkıyor.

‘İKİ ÖTEKİ ARASINDAKİ TANIKLIK’

Giannari’nin “musallat hayaletler” olarak ironiyle özetlediği göçmenlik meselesine “tarihsel sürgünlük” diyen Huberman, Giannari’nin tanıklığından ve kamptaki çalışmalarından hareketle eski hayatı terk etme ve yeni hayatı sürdürme gerilimine yoğunlaşırken çekilen bir filmi anlatımının merkezine koyuyor.

Giannari’nin, yakın arkadaşı Maria Kourkouta’yla beraber İdomeni’de çektiği film, Huberman’a göre “iki öteki arasındaki tanıklığın” bir ürünü: “Avrupa’ya musallat olan hayaletlerin” hâlipürmelali ve “ev sahipleri”nin ruh hâlinin çözümlemesi: “Mültecileri, düşman ülkelerden gelen isitilacı kalabalıklar olarak gördüğümüzde, onların yabancılığını düşmanlıkla karıştırdığımızda, aslında daha önce olmuş bir şeyi aklımıza getirmeye çalışıyoruz demektir: Kendi soy ağacımıza ait olup bastırdığımız bir şeyi. Bu şey, hepimizin göçmen çocuğu olduğumuz ve ‘uzaklığına’ rağmen (kuzenlerden bahseder gibi), göçmenlerin yalnızca geri dönen atalarımız olduğudur.”

Giannari’nin görüntülediği kampta yaşayanlar birer “hayalet”; Huberman’ın deyişiyle asla “saf” veya “arî” olmayan Avrupalıların “aile içindeki yabancıları.” Bu noktada yazar, yeni sorularla çıkıyor karşımıza: “Sınırı geçip geçmemeleri fark etmeksizin, onların varlığı bizi hangi duyguyla, tarihimizin hangi bastırılmış noktasıyla karşı karşıya getiriyor? Nereden geliyorlar? (...) Madem onlar birer ‘hayalet’, nereden geri dönüyorlar? Hangi hafızadan? Hangi tarihsel bağlamdan? Hangi ölüm mekânından (ki tam da bundan kaçarak konukseverlik talep ediyorlar) geri dönüyorlar ve hangi adaletsizlik mekânına (çünkü bu konukseverliği onlara bahşetmek istemiyoruz) tosluyorlar?”

Huberman’ın anlamaya ve anlatmaya çalıştığı şey, kendilerini kurtaranlar ile onlardan kurtulmaya çalışanlar arasındaki tarihsel mücadele. Bu, Avrupa’nın “topladığı” ama “karşılamadığı” mültecilerin insanlıktan çıkarılma yani “şeyleştirilme” süreci aynı zamanda: Hiç kimse hâline getirilen, sonsuz bir beklemeye mahkûm edilen ve hukuk öznesi olmaktan uzaklaştırılan mülteciler, âdeta bir ara insana dönüştürülüyor; “statülerinin ne olduğuna dair karar alınırken bürokratik bir bekleyişten mustarip oluyorlar.”

AVRUPA’NIN YENİ HAYALETLERİ

Yersiz-yurtsuzluk veya vatansızlık, İdomeni’de bekletilenlerin durumunu tam manasıyla karşılıyor. Dahası, hukuki statüsü bulunmayan ve her türlü keyfî tutum karşısında savunmasız kalan kişiler onlar. Huberman, bu insaniyetsiz durumu yorumlarken küçük bir hatırlatma yapıyor: “Mülteci için hukukun kapsamına girmek, onun dışına sürüklenmekten daha iyidir. Bu âdi dünyada suçlu olmak, parya olmaktan kesinlikle iyidir.”

Engelleri aşarak ve geçmişin belli bir ânından hayaletler olarak geri dönen mülteciler, hem ileri doğru bir hamle yapıyor hem de “hafızayı ve evvel zamanı” anımsatıyor. Fakat geldikleri nokta, sınırda ve uçtaki bir getto. Huberman, bu durumu Wendy Brown’ın bir ifadesiyle tanımlıyor: “Duvarlarla çevrili demokrasi.” Michel Agier ise “dünyanın kampa kapatılması” diyor buna: Hükümetlerin “rahatsız edici olanı uzakta tuttuğu, organik madde ya da endüstriyel atık gibi fazla olanı kontrol ettiği veya dışladığı” mekânlar bu kamplar. İdomeni de onlardan biri.

Huberman, oraya bakarken zihnimizi zorlayan bir yorumla çıkageliyor yine: “Asıl mesele, ‘Avrupa’nın hayaletleri’nin şunlar mı, yoksa bunlar mı -Yahudiler, paganlar, Bizanslılar, komünistler, Müslümanlar, paryalar, sömürgeleştirilmişler ya da başkaları- olduğu değildir. Esas mesele, Avrupa’nın neden hayaletler ürettiğidir. Neden Avrupa’nın kendisine esasen geri dönen -onu ilgilendiren ve ona dokunan, içinde dolaşan- bir şeyi unutmaya çalıştığıdır.”

Giannari ve Huberman, Homo Sapiens’in aynı zamanda Homo Migrans (göçen, göç eden insan, göçmen) olduğunu, Musallat’ın ana mekânı İdomeni özelinde tüm mülteci kamplarının birer yersiz-yurtsuzluk simgesine, eksik yaşamın ve sınırlara hapsedilmenin yansımasına dönüştüğünü söyleyip yolları ve kampları aşabilme ihtimaline atıf yaparken mültecileri anlamaya ve “hareket hâlidekilerden ders almaya” çağırıyor hepimizi.