Düzenleme için esnafın görüşü alındı

BirGün EGE

Efes Selçuk’ta altyapı çalışmaları devam ederken Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda esnafa yönelik toplantı düzenlendi. Devam eden altyapı çalışmalarına dair esnafın bilgilendirildiği toplantıda, altyapı çalışmaları sonrasında çarşıda yapılacak cephe düzenlemeleri, peyzaj düzenlenmesi, aydınlatmaların düzenlenmesi gibi konularda esnaf ile görüş alışverişinde bulunuldu. Taleplerini ileten esnaf ayrıca dijital ankete de katılım gösterdi.

Toplantıda konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ağustos ayında esnaf ve yurttaşlar ile yapılan toplantıda çıkan karar sonrasında çalışmaların 17 Aralık’ta başladığını belirtti.

Süreç devam ederken esnafın görüşlerine önem verdiklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Şu anda altyapı çalışmaları son hız devam ediyor. Bu süreç içerisinde ve o günün toplantısında sizlere söylemiştim. Biz bazı çalışmalar yapacağız ve bu çalışmaları sizlerle muhakkak paylaşacağız, sizlerden de bazı fikirler almamız gerekiyor diye. Neyi yapmamız gerektiğini sizlerle birlikte tespit etmek, istediğimiz konularda sizlerin düşüncelerine ve görüşlerine ihtiyacımız olduğu bir noktaya geldik” dedi.

Toplantıda sunum yapan Belediye Başkan Yardımcısı Cansu Bakıcıol, süreç ile ilgili bilgi verdi.

Bakıcıol, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılması gereken çalışmaları aktarırken, “Altyapıyı yapıyoruz, zemin kaplamasını değiştiriyoruz ama siluetler ve bitki örtüsü ile ilgili ve çevre düzenlemesi ile ilgili ne gibi değişiklikler yapabiliriz” dedi.

Bakıcıol, sunumunda çarşı esnafını yakından ilgilendiren tente, cephe düzenlemesi, peyzaj düzenlemesi ile ilgili yapılması planlanan değişiklikleri esnaf ile paylaştı.

Sunumun ardından görüş ve önerilerini dile getiren kent esnafı taklar, peyzaj düzenlemesinde kullanılacak çiçekler ve ağaçların cinsleri, aydınlatma, bina cephelerinin boyası, tabela ve tente kullanımı başta olmak üzere çarşının çehresini yenileyecek görsel konuların belirlenmesine yönelik dijital ankete katıldı.