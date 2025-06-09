Ebemkuşağının üstünde

Aile dostlarımız, çocuklarının artık kullanmadığı üç tekerlekli bisikleti, o sıralarda yeni yürümeye başlayan oğlumuza hediye olarak getirdiler. Çok özenle kullanılmış, boyasının ve üstündeki çıkartmaların hala pırıl pırıl göründüğü çok şirin bir bisikletti. Ama büyük bir kusuru vardı: Sarı, kırmızı ve yeşil renklerle bezeliydi.

Kürt değildik, PKK ile organik ya da inorganik herhangi bir bağımız yoktu. Ama öyle bir ülkede yaşıyorduk ki, ‘güvenlik’ güçlerinin görür görmez coplara sarıldığı ‘terörist’ renkli bu bisikletle dışarı çıkmayı, evin yanındaki askeri tesislerin önünden geçerek parka gitmeyi düşünmek bile korkutucuydu.

İşte böyle oldu; doğanın bu en güzel renklerini taşıyan bisiklete, sırf Kürt halkı bu renkleri kendine sembol olarak seçti diye, hiç dışarıda binemedi çocukcağız!

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Renkler iyi ya da kötü değildir, onları biz anlamlandırırız. Örneğin, siyah tehlikeli bir renk değildir; etrafımızı göremediğimiz gece vaktinin, yırtıcıların ava çıktığı saatlerin rengi olduğu için insanlık siyaha korku ve endişe içeren anlamlar yüklemiştir. Diyelim ki mavi... Hem algılama düzeyinde soğuk ve derin olduğu, hem de kuşların keyfince uçtuğu gökyüzünün rengi olduğu için özgürlüğün sembolüdür. Oysa yeryüzünde kim bilir kaç hapishane duvarı ve mahkum kıyafeti maviye boyalıdır…

Yeşil, doğanın temel rengi olduğu için rahatlatıcı, sarı ve kırmızı hem güneşle ateşin hem de çoğu çiçeğin rengi olduğu için uyarıcı ve canlandırıcıdır. Ama insanın bakışı, bir ton farkıyla sarıyı gün sarısından hastalık sarısına, yeşili mis kokulu çimen yeşilinden kusmuk yeşiline, kırmızıyı tutku kızılından kanlı bir öfke alazına çevirebilir.

Bir Cumartesi annesinin sarı-kırmızı-yeşile bakınca gördüğüyle bir faşistin gördüğü bu yüzden birbirinden bu kadar farklıdır. Bu yüzden bir taraf ‘Türkiye mozayiği’ dediğinde öbür taraf ‘Ne mozayiği ulan, mermer mermer!’ diye karşılık verir.

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Kromofobi (chromophobia) ‘renk korkusu’ anlamına geliyor. Nörolojik bir sorunla veya kötü bir deneyimle bağlantılı olarak, bazı insanlar belli bir rengi gördüğünde, hatta bazen sadece o rengi düşündüğünde korkuya kapılabiliyor.

Fobiler genelde toplumsal değil bireysel olgulardır. Öyle bir bireysellik hali ki, örneğin iki kardeşten birinin korktuğu şey diğerinin keyif nesnesi bile olabilir. Bu yüzden, ‘yükseklik korkusu yaşayan köy’, ‘karanlıktan korkan kasaba halkı’, ‘yeşil renk görünce korkudan donup kalan mahalle’ gibi toplumsal karakter kazanmış fobilerden söz edemeyiz.

Ama iş ‘toplum olma süreçleri’nden kaynaklanan sıkıntılara geldiğinde durum değişir: Fobiler, özellikle toplumun tek bir bireymiş -ya da öyle olması gerekiyormuş- gibi algılandığı otoriter ülkelerde, halkın kolektif tepkilerini biçimlendirmeye başlar.

Başta Nazi Almanyası olmak üzere tarihteki örneklerine bakıldığında, toplumu faşizan davranışlara yöneltecek kadar güçlü olabildiği görülen bu korkuların en bilinen örneği zenofobidir (xenophobia-yabancı korkusu).

Buradaki ‘yabancı’ sadece Suriyeli göçmen, Kürt inşaat işçisi ya da bir Çingene grubu değildir; ‘tuhaf’ dövmeleri olan, saçını ‘tuhaf’ renklere boyayan, kendini verili cinsiyet kodlarının dışında ‘tuhaf’lıklarla tanımlayan, ‘tuhaf’ giyinen herkes yabancıdır -İngilizce ‘strange’, Fransızca ‘étrange’, İtalyanca ‘strano’, İspanyolca ‘extraño’ tuhaf anlamına gelirken, aynı dillerde aynı kökten türeyen ‘stranger’, ‘étranger’, ‘straniero’ ve ‘extranjero’nun da yabancı anlamına gelmesi boşuna olmasa gerek…

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Toplumsal portresine ne yazık ki fazlasıyla aşina olduğumuz zenofobinin yanına son birkaç yıldır kromofobi de yerleşti. Gerçi kapitalistlerin dünyayı korkutmak için uzun zamandır kullandığı renk kodları vardı, ‘kızıllar’ ve ‘sarı ırk’ gibi; ama şu güzeller güzeli doğa olayı ‘ebemkuşağı’nın, yani ‘alkım’ın, yani ‘eleğimsağma’nın, yani gökkuşağının böyle güçlü bir korku nesnesine dönüşeceğini kim tahmin edebilirdi ki?! Hem sadece Türkiye’de de değil, sağcıların iktidarda olduğu tüm ülkelerde, gökkuşağı desenli herhangi bir şey (bayrak ve flamalar, tişörtler, okul panoları vs.) görünce ‘kırmızı görmüş boğa’ gibi saldırıyorlar artık.

Biz adil ve özgür bir dünya için çocuklarımızı ‘renkkörlüğü’ metaforuyla yetiştirmeye çalışıyoruz ya, keşke tüm kromofobik faşistleri bir anda renkkörü yapacak bir virüs yayılsa yeryüzüne! Çocuklar, ana-babaları korkmadan istedikleri renkte bisiklete binebilsinler diye…