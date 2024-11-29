Eber Gölü’nü kuruttular

Halil ERTUNÇ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Örgütlenme Koordinatörü Yalçın Görgöz Afyonkarahisar’da bulunan Eber Gölü’nün kurumaya yüz tutmuş olmasına yönelik basın açıklaması yaptı.

Son günlerde Afyonkarahisar’ın gündemde olmasının sevindirici olduğunu belirten Görgöz, “Eber Gölü’nün kurumaması için daha fazla gecikmeden önlemler alınmalı ve ivedilikle uygulanmalı.

22 yıldır iktidarda olanlar, Bakanlık yapanlar ‘1000 günde 1000 gölet’ sloganıyla çıkıp, dere yataklarını kurutup, işlevsiz göletlere, barajlara milyarları gömdüler. Yine bakanlıkları döneminde, uygun olmadığı bildirilmesine rağmen Akdeğirmen barajını yapıp, baraj su tutmadığı için de Balmahmut Köyü’nde açtığı derin su kuyularından çektikleri suyu Afyon halkına içirenler, Eber Gölü’nü besleyen Çay Deresi’ne baraj kuranlar ve Akarçay’ın zehirlenmesine göz yumanlar, asla çözümün parçası olamazlar. Bizler, CHP’nin temsilcileri olarak, Eber Gölü’nün risk altında olduğunu yıllarca dile getirdik, uyarılarımızı yaptık ama dinletemedik. Derhal olumlu adımlar atılıp Eber Gölümüzün kurtarılması için çaba gösterilmesi gerekiyor. Bunun da birincil yolu, Eber Gölü’nü besleyen su yatakları yollarının önünün açılması” diye konuştu.

Geçen aylarda Afyonkarahisar’da bulunan Eber Gölü’nün sazlık alanında çıkan yangın göle büyük zarar verdi. Neredeyse kuruyan gölün yüzeyindeki sazlıkların büyük kısmına zarar veren yangın göl ekosisteminin yok olmasına neden oldu. Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerinde 10’a yakın köyde yaşayanların balıkçılık ve kamış üretiminde gelir kapısı olan Eber Gölü’ne giriş çıkışlar Afyonkarahisar Valiliği tarafından süresiz olarak yasaklandı.