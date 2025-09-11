Ece Aksoy’un ardından

Sene 1985. İstanbul’un en gözde müzikli mekânlarından Günay’ın sahibi Günay Tuncel bizimle görüşmek için mekânına çağırdı. O yıllarda cep telefonu olmadığı için bu irtibatı nasıl sağladık bilemiyorum. Gerçekten de eskiden nasıl randevulaşıyorduk hatırlayan var mı? Neyse. Eski Günay şimdiki yerinde değil Harbiye’deydi. Böyle 150 kişilik falan bir yerdi. Solistliğini Leman Sam ve Vedat Sakman’ın yaptığı Ferruh, Metin, Sedat, Celal’den oluşan Grup Doğuş müzik yapıyordu. Ama ne müzik. Eskiler plak gibi çalmak derdi ya aynen öyle. Günay ağabey Egemen Bostancı ile birlikte Etiler Nispetiye Caddesinde müzikli bir bar açmak niyetinde olduğunu ve burada sahne almamızı istedi. Bizim için olağanüstü bir durumdu. Zira o yıllarda ufak tefek mekânlarda yer alan, Levent Kırca’nın “Kadıncıklar” isimli oyunuyla profesyonel müziğe adımını atmış tanınmamış bir gruptuk. Egemen Bostancı ve Günay Tuncel ise İstanbul gece hayatının duayen iki ismiydi. Özellikle Egemen Bostancı müzik sektöründe çok sevilen çok sayılan bir isimdi. Cumhuriyet gazetesinde başladığı gazetecilik hayatını çeşitli gazetelerde sürdürdükten sonra 1970’li yılların başında organizatörlüğe başlamış ve ilk iş olarak da eski Şan Sinemasını yenileyerek Şan Müzikholüne dönüştürmüştü.

∗∗∗

Burada “Yedi Kocalı Hürmüz”, “Şen Sazın Bülbülleri“, “Hisseli Harikalar Kumpanyası“ başta olmak üzere birçok müzikalin yapımcısı olmuş, Erol Evgin, Nevra Serezli, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil, Ayten Alpman gibi dev isimlerle çalışmıştı. Egemen Bostancı ve barın işletmecisi Ece Aksoy’la tanışmaya gittiğimizde barın son hazırlıkları tamamlanıyordu. Biz o yıllarda sadece Gündoğarken ismini kullanmak istiyorduk. Ama Egemen Bostancı o babacan tavrıyla “Olmaz öyle şey, çorbacı ismi gibi” deyince “Grup Gündoğarken” isminde anlaşmış ve vazgeçmeyelim diye de alelacele bir neon yaptırmıştı.

Barın işletmecisi Ece Hanım çok özel birisiydi. Gazetecilikten gelme, işinde inanılmaz titiz, herkesin sevdiği ve bir o kadar da çekindiği bir kadındı. Burayı gazetecilerin, sanatçıların, yapımcıların ve aydınların uğrak yeri yapmak istiyordu.

O yıllarda Arif Keskiner’in Sıraselviler’deki “Çiçek Bar”ı vardı ve bütün tanınmış isimler oraya gidiyordu. Etiler’de böyle bir barın popüler olması biraz zor görünüyordu. Bu arada Ece Bar’a müzisyen ararken bizi oraya öneren isim de sevgili ağabeyimiz ve hayranı olduğumuz Zülfü Livaneli imiş. Bizi bir gün Bodrum Mavi Bar’da dinlemiş ve hem kendi bestelerimizi, hem de onun şarkılarını çok güzel yorumladığımızı söyleyerek buraya çok yakışacağımızı söylemiş.

∗∗∗

İlk günler ne gelen var ne giden. Her gün saat 19.30 gibi mekâna gidiyoruz. Aşağıda bir kulisimiz var orada oturuyoruz. Diyelim 5-10 kişi geldi. Ece Hanım bizi çağırıyor hemen sahneye çıkıp program yapmaya başlıyoruz. Onlar gidince de yine kuliste bekliyoruz. Yaklaşık bir ay boyunca bu böyle sürdü. O zamanlar Ferhan Şensoy’un “İçinden Tramvay Geçen Şarkı” isimli oyununda Hümeyra ile birlikte müziklerini yapmış ve sahnede de icra ediyorduk. Oyundan sonra Ferhan başta olmak üzere Ortaoyuncular ekibinin bara gelmesiyle bir hareket başladı. Özellikle Ferhan Şensoy ve Egemen Bostancı arasındaki dostluk ve Ece Hanımın misafir severliği sayesinde Ece Bar bir ay içerisinde İstanbul’un en güzel müzikli barı oldu. Pazar dâhil haftanın yedi günü müzik yaptık. Ömer Kavur’dan Altan Erbulak’a, Atıf Yılmaz’dan Esin Afşar’a kadar o kadar çok insanla tanıştık ki saymakla bitmez. Yaman Okay’ın o gür sesiyle konuşması, Can Yücel’in mikrofonu kapıp yakası açılmamış şiirlerini okuması, Onno Tunç’un piyanonun başına geçmesi, Aytaç Arman’ın barın bir köşesinde sessizce oturması… Ece Bar büyük bir atlı karınca gibiydi. Ece Aksoy da gidince sonsuza kadar durdu. Tam 40 yıldır bir kez bile birbirimize sesimizi yükseltmediğimiz, karşılaştığımızda kucaklaştığımız, sıkıca sarıldığımız Ece Hanım; size ne kadar teşekkür etsek azdır. Olur ya gittiğiniz yerde karşılaşırsınız, tüm müdavimlere selamlarımızı iletin. Sıradaki şarkı size gelsin…