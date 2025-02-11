Eczacıbaşı, aradığın stres

Sultanlar Ligi’nin 20. haftası, hafta başından itibaren ortaya atılan transfer dedikodularıyla zaten çalkantılı başlamışken, dün oynanan maçlarda yaşanan sürprizler pazar gününü bir gerilim filmine çevirdi.

Oldukça sansasyonel bir haftayı geride bıraktık. Ligin ilk 4 haftasındaki takımların birbiriyle karşılaştıkları haftada elbette haftanın en çarpıcı sonucuna lider Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup eden Türk Hava Yolları imza attı. THY, Sultanlar Ligi’nde mücadele etmeye başladığı 2018-19 sezonundan beri, ligin ilk 4 sırasındaki rakiplerine karşı oynadığı toplam 40 maçta sadece 1 kez 3-0 kazanabilmişti, o da 2021-22 sezonunun ilk yarısında kazandıkları, Kiera Van Ryk ve Maddison Kingdon’ın çok iyi oynadığı (Kingdon 24 servisi yüzde 83’lük bir oranla karşılamış ve yüzde 63 ile hücum etmişti) Fenerbahçe maçıydı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a hiçbir varlık gösteremeden 3-0 mağlup olmuş ev sahibinin, son haftalarda formunu artıran Eczacıbaşı’na karşı şansı olmadığı düşünülüyordu, fakat ortaya çıkan sonuç şok ediciydi. Kamil Söz’ün takımı maça Eczacıbaşı’nın power smaçörü Kathryn Boden’ın üzerine servis atarak maça başladı ve Amerikalı oyuncu bu bölümde o kadar kötü bir performans gösterdi ki, Ferhat Akbaş onu setin yarısı geçilmişken kenara aldı ve Hande Baladın’ı sahaya gönderdi. Boden kenara geldiğinde üzerine atılan 7 servisin hiçbirisini karşılayamayarak yüzde 0 ile oynamıştı. Kendisi hem NCAA kariyerinde hem de Imoco’da zaten bu konuda iddialı ve savunmada çok hareketli bir isim değildi, ancak THY’nin bu zaaflarını aşırı derecede açık ettiğini de söylemek lazım. Aynı bölümde Tuğba İvegin’in 4 numaradan yaptığı hücumlara da çare bulamayan Ferhat Akbaş’ın takımı Hande’nin oyuna girdikten sonra neredeyse hatasız oynamasıyla rakibini yakalasa da setin sonunda Ratzke’nin, Yaprak eşleşmesi ile önemli bir avantajı olan Anthi Vasilanonaki’yi iyi kullanmasıyla seti kazanmayı başardı.

FERHAT AKBAŞ VE KARARLARI

Maçın 2. Setine Hande-Yaprak ikilisi ile başlayan Ferhat Akbaş setin ortasında Yaprak yerine Kanadalı smaçör Alexa Gray’i oyuna aldı. Böylece maçın başından beri Boden-Yaprak, Hande-Yaprak ve Hande-Gray ikililerini kullanmış oldu, ancak maç boyunca, özellikle Hande Baladın arka turda iken Hande-Boden ikilisini denememesi ilginç bir tercihti. Bu Akbaş’ın daha önce de denemekten kaçındığı bir formül. Buna 3. Sette Boskovic’in 3 hücumdan yararlanamaması sonrası oyuna giren Nicoletti ve bir süredir kendisi dışında tüm oyuncuların denendiği ve insanların Elif’i dinlendirmek için bile neden düşünülmediğini sorduğu Naz Aydemir Akyol eklendi. Bu noktada ligimizin önemli bir eksikliğinden bahsetmemiz lazım. Maç sonu basın toplantıları. Antrenörlere kararları ile ilgili soru sorabileceğiniz tek imkan, maç sonunda “neler söyleyeceksiniz?”den öteye geçmeyen röportajlar oluyor, ya da bu isimlerle maçlar dışında röportaj yapıldığında rüya takımları, en sevdiği yemek vs. soruluyor. Bu açıdan büyük bir zaaf içindeyiz. Türkiye Voleybol Federasyonu bu ligin kurumsallığını ve kalitesini artırmak için, en azından pilot uygulama olarak, ilk 3 takımın arasında oynadığı 6 maçta (ve play-off etabında) maç sonu 15-20 dakikalık bir basın toplantısı organize edebilir. Örneğin, Akbaş’a, Plummer-Hande formülünü denememesinin sebebi, gayet uygun bir üslupla sorulabilir ve alınan her türlü cevaptan bir yorumlama yapılabilir. Tabii daha kendi organize ettiği liglerin salonlarında minimum şartlar sağlanmayan ve oyuncuların zeminden kaynaklı, kariyer tehdit edecek sakatlıklar geçirdiği ülkemizde federasyonumuzdan çok şey bekliyor olabiliriz (bu hafta sonu 2. Lig maçlarında 3 oyuncu zemin sebebiyle sakatlıklar geçirdiler ve İzmirspor kulübü bununla ilgili bir basın açıklaması yayınladı).

THY maçı 3-0 kazanırken, son haftaların formsuz ismi Anthi, hücumda fena bir performans ortaya koymazken, özellikle Bergmann’ın yerine 2. sette oyuna dahil olan Alman oyuncu Hanna Orthmann ve maç boyunca Tugba’nın oldukça iyi bir performans ortaya koyduğunu söylemek lazım. Melis Yılmaz ise, bu sezon her fırsatta tekrarladığımız gibi, milli takımı hak eden bir performans ortaya koyuyor ve mayıs ayında başlayacak VNL’de mutlaka görmek istediğimiz bir oyuncu. Eczacıbaşı’nda ise Hande Baladın dışında maça tutunmaya çalışan bir oyuncu yoktu. Hafta içinde, Fenerbahçe’ye transfer olacağı şeklinde ciddi haberler yapılan Hande’nin takımdan olası ayrılması durumunda nasıl büyük bir boşluk yaratacağının en önemli göstergelerinden birisi dünkü maçtı.

FENERBAHÇE KOLTUĞU DEVRALDI

Eczacıbaşı’nın şok mağlubiyeti o kadar büyük bir etki yarattı ve o kadar toz kaldırdı ki, birkaç saat sonra başlayan, 1-2 yıl önce dünya voleybolunun zirve noktası haline gelen maçların sahibi Fenerbahçe ve Vakıfbank’ın karşı karşıya geldiği mücadele adeta 2. planda kaldı. Aslında bu maç bittiğinde geriye dönüp, Fenerbahçe’nin 3-0’la rahat bir galibiyet alması gerektiğini düşünmek mümkün, zira ilk set Fenerbahçe’nin 12 hata yaparak kaybettiği bir setti ki bunun 9 tanesi servis hatasıydı. Arina Fedorovtseva ve Melissa Vargas kullandıkları 4 servisin 3’ünde hata yapmışlardı. İlk setteki bu keskin hata karnesi o kadar netti ki Fenerbahçe, kalan 3 sette toplam 13 servis hatası yaptı. Vakıfbank, bu sezon orta oyuncular tarafında büyük sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Ne takıma oldukça uyacağı düşünülen Çinli oyuncu Yuan Xinyue, ne de Zehra Güneş beklenen performansı gösterebildiler. Bu ikili, Fenerbahçe karşısında da, toplamda yüzde 50’nin altında bir hücum yüzdesi ve toplam 1 blokla oynadı. Derya Cebecioğlu da hem servis karşılama hem de hücumda oldukça kötü bir performans gösterince bütün yük Van Ryk ve Markova’ya kalmıştı. Tabii ki bu ikili, ilk setten sonraki 2 sette yüzde 60’ların üzerinde hücum eden Arina ve Vargas ikilisine karşı, maç boyu Vakıfbank’ı oyunda tutamazlardı. Fenerbahçe 10’un üzerinde top alan (Eda’nın 9 topunu da dahil edersek) 5 oyuncusunun ortalama yüzde 56 ile hücum ettiği maçı, ilk setteki hatalara rağmen rahat kazandı ve liderliğe yükseldi.

NİLÜFER BELEDİYESİ PES ETMİYOR

Ligin dibinde de, özellikle küme düşecek 2. takımın kim olacağı konusunda önemli bir çekişme var. Sarıyer Bld. 1 galibiyetle düşme hattından kurtulamayacak gibi duruyor ancak diğer koltuk için, Nilüfer Bld.’nin çıkışını da hesaba katarsak neredeyse 5 aday var. Onların dışında Aras Kargo, Keçiören Belediyesi, Beşiktaş ve Aydın Büyükşehir Bld. Birbirlerinden 3 galibiyetle ayrılıyorlar. Nilüfer Belediyesi, yıldız pasör çaprazı Julia Szczurokowska’yı kaptırdıkları Beşiktaş’ı, kaptanları Milenkovic, emektar Jana Kulan ve genç oyuncularının önderliğinde 3-0 geçerken 4 galibiyete yükseldi ve son ana kadar yarışın içinde olacağını gösterdi. Maç sonunda, maç içinde de sorgulanan birkaç kararı olan Recep Vatansever’in takımı sahada toplayıp, yaptığı, hafif sert konuşmanın da ne kadar gerekli olduğu konusunda şüphelerim var.

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Haftanın Takımı: THY – Nilüfer Belediyespor

Haftanın Antrenörü: Burhan Canbolat (Nilüfer Belediyespor)

Haftanın Oyuncusu: İlkin Aydın – Melisa Vargas