Eczacılar, şehir şehir ilaç arıyor

Mahir KANAAT

Manisa Eczacı Odası Başkanı Eczacı Duygu Elmas Mutlu, eczanelerde yaşanan ilaç tedarik sıkıntıları nedeniyle açıklama yaptı. Mutlu, özellikle kanser, diyabet, hipertansiyon ve çocuk hastalıkları için gerekli ilaçların temininde ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, bu durumun hem hastaları hem de eczacıları zor durumda bıraktığını vurguladı. Sorunun temelinde ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kurunun gerçek piyasa koşullarını yansıtmamasının yattığını ifade eden Mutlu, “Toplum sağlığından tasarruf yapılamaz” sözleriyle çağrıda bulundu.

Son haftalarda birçok eczanede ilaç bulma sıkıntısının arttığını söyleyen Mutlu, “Kanser, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardan, çocuklar için gerekli antibiyotiklere kadar pek çok ilaçta ciddi erişim problemi yaşıyoruz. Bu durum hastalarımızın tedavisini aksatırken, eczacılarımızı da çaresiz bırakıyor” dedi. Mutlu, ilaç bulamayan eczacıların her gün hastalarına açıklama yapmak zorunda kaldığını belirterek, “Her reçetesini karşılayamayan eczacı, çaresizliğin en ağır halini yaşıyor. Bizler elimizden gelenin fazlasını yapıyor, şehir şehir ilaç arıyoruz. Ancak bu döngüye artık son verilmeli” ifadelerini kullandı.

Eczacı Duygu Elmas Mutlu, yaşanan tedarik krizinin temel nedeninin ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kurunun gerçek değerlerin çok altında kalması olduğunu vurgulayarak, “Bu fark, ilaç firmalarının piyasaya ürün vermesini zorlaştırıyor; üretim ve ithalatta aksamalara yol açıyor. Fiyat güncellemeleri yılda sadece bir kez yapılıyor ve bu yetersiz kalıyor. Bu nedenle her yıl aynı aylarda aynı sıkıntıları tekrar yaşıyoruz” dedi.

Mutlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Toplum sağlığı tasarruf yapılacak bir alan değil. Sağlığa erişim bir hak. Bu hakkın korunması ise kamu otoritesi başta olmak üzere tüm paydaşların ortak sorumluluğu. Manisa Eczacı Odası olarak çağrılarının net olduğunu ifade eden Mutlu, ilaç fiyatlandırmasında güncel piyasa koşullarını yansıtan ve yıl içine yayılmış düzenleme sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.