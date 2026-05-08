Edebiyat dünyası Manisa’da buluşuyor

BirGün/EGE

Kültür ve sanat etkinliklerinin önemli merkezlerinden biri haline gelen Manisa, büyük bir edebiyat buluşmasına daha ev sahipliği yapacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen, kentin gelenekselleşen kültür etkinliklerinden biri olan Manisa Kitap Fuarı, bu yıl 9’uncu kez kapılarını açacak.

Bugün başlayıp 17 Mayıs’a kadar Atatürk Kent Parkı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar, kitapseverlere on gün boyunca sürecek bir edebiyat şöleni sunacak.

Resmi açılış töreni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun da katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.

Fuar, edebiyat dünyasının dev isimlerini, usta kalemleri ve binlerce seçkin eseri Manisalılarla buluşturacak.

TÜRK EDEBİYATININ USTA İSİMLERİ MANİSA’DA

Fuar kapsamında bu yıl da birbirinden değerli yazarlar, şairler ve akademisyenler Manisalı okurlarıyla bir araya gelecek. Ataol Behramoğlu’nun onur konuğu olduğu fuara; Türk edebiyatının güçlü kalemi Ayşe Kulin’den usta şair Şükrü Erbaş’a kadar pek çok önemli isim fuar süresince söyleşi ve imza günlerinde yer alacak. Ayrıca Yoshinori Moriwaki, Şermin Yaşar, Behçet Yalın Özkara, Coşkun Aral ve Beyhan Budak gibi birçok değerli isim, ilham veren dünyalarını Manisalılarla paylaşacak.

ZENGİN ETKİNLİK TAKVİMİ

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin katılım sağlayacağı fuarda, ziyaretçiler yalnızca binlerce kitaba ulaşmakla kalmayacak; aynı zamanda söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinliklerle dolu kapsamlı bir programı takip edebilecek. Her yaştan okuyucuya hitap eden 9. Manisa Kitap Fuarı, 10 gün boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.