Edebiyatın iki ustası ödüllerle yaşatılacak

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İlhan Berk Şiir Ödülü ve Yusuf Atılgan Roman Ödülü ile değerli edebiyatçıların adlarının yaşatılması, eserlerinin gelecek kuşaklara taşınması ve yeni yeteneklerin teşvik edilmesini hedeflediklerini duyurdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in düzenlediği tanıtım toplantısında, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ile Şair ve Yazar Tuğrul Keskin de yer aldı.

Başkan Zeyrek, Manisa’nın kültürel hafızasında çok özel bir yere sahip iki büyük edebiyatçı İlhan Berk ve Yusuf Atılgan’ı anmak ve onların isimlerini taşıyan iki önemli edebiyat ödülünü basına ve kamuoyuna duyurmak için bir araya geldiklerini belirterek, “İlhan Berk’in sözcüklerle kurduğu evren, şiirimizin ufkunu genişleten bir çağrıdır. Onun dizelerinde yalnızca kelimeler değil Manisa’nın sokakları, Anadolu’nun kokusu, evrensel bir duyarlılık yankılanır. Yusuf Atılgan ise Türk romanının derinlikli anlatısını bireyin iç sesiyle buluşturarak, bizlere ‘Aylak Adam’dan ‘Anayurt Oteli’ne uzanan unutulmaz bir yolculuk armağan etti. Her ikisi de yalnızca edebiyatımıza değil hayata ve insana dair derin bir bakışı miras bıraktı” diye konuştu.

Manisa’nın, sadece bağlarıyla zeytinlikleriyle yetiştirdiği şehzadeleri ya da tarihi ve kültürel mirasıyla değil yazım ve düşün dünyasına kattığı sanatçılarıyla da güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, “Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu gücün farkındayız. Bu farkındalıkla, edebiyatın dönüştürücü ve birleştirici gücüne inanıyor, kültür politikamızı kalıcı değerler üzerine inşa ediyoruz. İşte bu nedenle, bugün ilan ettiğimiz İlhan Berk Şiir Ödülü ve Yusuf Atılgan Roman Ödülü, sadece birer ödül değildir. Bu ödüller, genç kalemlere ilham olmak, nitelikli edebiyatı desteklemek ve Manisa’nın edebiyattaki izini daha da görünür kılmak için atılmış cesur adımlardır. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki bu ödüller yalnızca yarışmayla sınırlı kalmayacak; atölyeler, sempozyumlar, okuma günleri ve edebiyat buluşmaları ile Manisa, yıl boyu yaşayan bir edebiyat şehri haline gelecek” şeklinde konuştu.

İlhan Berk’in “Şiir, bir kent gibi yaşanmalıdır” dizesini hatırlatan Başkan Zeyrek, “Biz de Manisa’yı bir şiir gibi yaşatacağız. Romanı bir sokakta yakalayacağız. Edebiyatı, bir kentin hafızasına değil; kalbine yerleştireceğiz. Dışardan bakıldığında maalesef Manisa dediğiniz zaman üzümün başkenti, şehzadelerin yetiştirildiği bir yer. Bunlar çok önemli, ama bunun haricinde mitolojik dönemden başlayan günümüze kalan bütün tarihsel dokuya sahip ve yetiştirdiği öncü kişiler ile ülkenin de edebiyatında şehirlerin de yönetiminde söz sahibi olmuş bu şehrin artık adının başka alanlarda da duyulmasını istiyorum. Bu güzel şehir bunları hak ediyor” dedi.

YARIŞMA İÇİN SON BAŞVURU TARİHLERİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi İlhan Berk Şiir Ödülü için yarışma son başvuru tarihi 1 Eylül 2025 olarak duyuruldu. Türk edebiyatına yeni şiir ve şairler kazandırmak amacıyla İlhan Berk’in doğum günü olan 18 Kasım 2025 tarihinde ise yarışma sonuçları açıklanacak. İlhan Berk Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nda ise Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Bedriye Aksakal, Gonca Özmen ve Tuğrul Keskin bulunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yusuf Atılgan Roman Ödülü için de son katılım tarihinin 1 Eylül 2025 olduğu bildirildi. Türk edebiyatına yeni romanlar ve yazarlar kazandırmak amacıyla Yusuf Atılgan’ın ölüm yıl dönümü olan 9 Ekim 2025 tarihinde yarışmanın sonuçları açıklanacak. Yusuf Atılgan Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda da Nedim Gürsel, Hidayet Karakuş, Halil Şahan, Feyza Hepçilingirler ve Kemal Varol yer alıyor.