Edebiyatın küçük okurları için buluştular

BirGün EGE

Sadık Uygun Yayınları bu yıl ikincisini düzenlediği Çocuk Edebiyatı Roman Yarışması Ödül Töreni renkli bir etkinlikle gerçekleşti. Yazarlar, akademisyenler, sanatçılar ve çocuk edebiyatına gönül veren isimler, aynı sahnede buluştu. Tören, Sadık Uygun Yayınları Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Özgür Uygun Aydın ile Yayın Koordinatörü Esra Seçil Uygun’un konuklara yönelik "Hoş geldiniz” konuşmalarıyla açıldı.

Günün onur konuğu yazar Eşref Karadağ da, “Mizah, edebiyatın neresinde?” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Sunuculuğunu Dilek Bozan’ın üstlendiği törende, “2. Sadık Uygun Çocuk Edebiyatı Roman Yarışması”nın kazananları duyuruldu. Birincilik ödülü Rıfat Batur’a, ikincilik ödülü Buket Çetin Bayram’a verildi.

Yarışmanın seçici kurul üyelerinden Çiğdem Sezer ve Eşref Karadağ’a teşekkür belgeleri takdim edilirken, jüri üyelerinden Mavisel Yener ve Prof. Dr. Sedat Sever’in salonda okunan mesajları alkış aldı. Yayın dünyasının isimlerinden Nural Karataş’a, Sadık Uygun’un dostluğuna ithafen hazırlanan belgeyi Dr. Özgür Uygun Aydın sundu. Salonda duygusal anlar yaşandı.