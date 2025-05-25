Edebiyatla sinema İzmir’de buluşuyor

Türkiye’nin sanat kentleri hangileri diye kime sorsanız, herkesin aklına gelen ilk iki şehirden biri İstanbul’sa diğeri Eskişehir’dir. Daha geçen hafta Avrupa Film Günleri’ne ev sahipliği yapan kentte Cuma akşamı 22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali başladı, 31 Mayıs’a dek sürecek. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Eskişehir Kitap Fuarı dün kapanırken, Cumartesi başlayan Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali 28 Mayıs akşamına dek sürecek. Siz bu satırları okurken ben Eskişehir’den İzmir’e doğru yola çıkmış olacağım. Eskişehirli gençlerin festivali her zaman olduğu gibi sahipleneceklerinden kuşkum yok. 47 uzun metrajlı, 19 kısa metrajlı filmin yer aldığı programın son haftasında Zeki Demirkubuz Retrospektifini ve Master Class’ını, Ümit Ünal’ın Senaryo Master Class’ını kaçırmamanızı öneririm. Eskişehir Film Festivali izlenimlerini haftaya paylaşmak üzere, gelelim diğer kentlere…

İstanbul’da edebiyat alanında en ciddi etkinlikleri gerçekleştiren ilçe Sarıyer olsa gerek. Dün, 12. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin son günüydü. Beş gün içinde 400’e yakın yazar katıldı etkinliklere. Belediyede başkanı değişti diye eski başkanın başlattığı etkinliklerin tırpanlanmaması umut verici. Bergama Edebiyat Günleri 23-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. 2. Aydın Kitap Fuarı ise devam ediyor. Bugün Ayvalık’ta yeni bir etkinlik, Ayvalık Edebiyat Günleri başlıyor. Salı günü, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin İlhan Berk Şiir Ödülleri ve Yusuf Atılgan Roman Ödülleri tanıtım toplantısı var. 17. İstanbul Edebiyat Festivali Çarşamba günü “Edebiyat Ne İşe Yarar?” mottosu ile yola çıkıyor. Cuma günü, Beyoğlu Belediyesi’nin ‘Ölümsüzlüğün 62. Yılında Nazım Hikmet’i Tanımak ve Anlamak’ başlıklı etkinliğinde Murathan Mungan’ın “Şiirin Uzun Yoldaşı Nazım Hikmet” söyleşisi var.

BENZERSİZ KADINLAR, BENZERSİZ HİKÂYELER

Sinemaya gelince, Ankara’da 28.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 27 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında “Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler” sloganı altında, Ankara Büyükşehir, Çankaya ve Etimesgut Belediyelerinin destekleriyle gerçekleşiyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun düzenlediği ‘Avrupa Film Günleri’nin Antalya, Denizli, Edirne, Samsun, Trabzon, İzmir ve Diyarbakır gösterimleri yarın sona eriyor. Bu gösterimler bir film festivaline sahip olmayan kentler için çok yararlı, keşke başka kentlere de gidilebilse; ama Delegasyonun Antalya, Adana, İzmir gibi film festivalleri olan kentlerdeki etkinliklere destek vermek yerine kendisinin festival düzenlemesinin gerekli olduğuna ikna olmak güç.

Aynı şeyi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Kültür Yolu” Festivalleri için de söyleyebilirim. Manisa, Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Kayseri, Gaziantep, Konya, Malatya, Diyarbakır, Mardin gibi kentlere devletin sanat kurumlarının etkinliklerini taşımak bile başlı başına alkışlanacak bir olay. Keşke Balıkesir, Kütahya, Denizli, Muğla, Zonguldak, Sivas, Tunceli, Kars gibi ilerimize de ulaşılabilse… İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa etkinliklerinde ise sanatçı seçimlerinin daha özenli olmasında yarar var. Bu kentlerin pek de hasretini çekmediği popüler müzik alanımızın ünlü isimlerin konserleri yerine çağdaş sanat sergileri, uluslararası sanat dünyasının usta sanatçılarının konserleri, söyleşileri v.b. etkinliklerle kentlerin sanat yaşamına katkı sunulması daha doğru olmaz mı?

KARŞIYAKA’DA USTALAR GEÇİDİ YAŞANACAK

İlk iki yılında İzmir Büyükşehir ile işbirliği yapan Kültürlerarası Sanat Derneği, bu yıl İzmir Edebiyat – Sinema Buluşması’nın üçüncüsünü Karşıyaka Belediyesi ile 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. ‘Buluşma’ bu yıl edebiyat dünyamızın -ikisi Karşıyakalı, biri Salihlili- beş usta yazarının sinema ile ilişkileri üzerine odaklanıyor. Attila İlhan’ın o kendine has şiirsel dilinin "Yalnızlar Rıhtımı" filmine nasıl yansıdığını, Tarık Dursun K.’nın çarpıcı gerçekçiliğinin "Kurşun Ata Ata Biter"in atmosferini nasıl şekillendirdiğini, Habib Bektaş’ın "Gölge Korkusu" romanının "Eylül Fırtınası" olarak beyazperdede nasıl bir gerilim yarattığını ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın o mizahi ve eleştirel üslubunun "Cadı" filmine nasıl taşındığını tartışmak çok keyifli olacak. 26 Mayıs Pazartesi akşamı gerçekleşecek “Edebiyattan Sinemaya” başlıklı panelde yazar-eleştirmen Rıza Kıraç iki sanat dalı arasındaki ilişkileri, yönetmen Biket İlhan ise bu yıl 100. doğum yılını andığımız Attila İlhan’ın sinema ile ilişkisini anlatacak. Söyleşinin ardından Attila İlhan’ın senaryosundan Lütfi Ö. Akad’ın gerçekleştirdiği “Yalnızlar Rıhtımı” filmi gösterilecek.

27 Mayıs’ta, İzmirli yazar-yönetmen Tarık Dursun K.’nın anılacağı ve yazar-fotoğraf sanatçısı Lütfü Dağtaş’ın moderatörlüğünü yapacağı panelde yazar Salim Çetin Tarık Dursun K.’yı, akademisyen Özlem Fedai ise Tarık Dursun’un sinemasını anlatacak. Panelin ardından yazarın senaryosundan Ümit Elçi’nin yönettiği “Kurşun Ata Ata Biter” filmi gösterilecek. 28 Mayıs’ta, bu yılın ilk günlerinde yitirdiğimiz usta yazar Selim İleri anılacak. Eleştirmen-akademisyen Zeki Coşkun’un “Selim İleri’nin Sinema Tutkusu” başlıklı söyleşisini, Selim İleri’nin senaryosunu yazıp, Ömer Kavur’un yönettiği “Kırık Bir Aşk Hikayesi”nin gösterimi izleyecek. 29 Mayıs programı, 100. doğum yılında andığımız değerli yönetmen Atıf Yılmaz’a bir saygı sunuşu niteliğinde. Programda, yazar Habib Bektaş, romanı “Gölge Kokusu”nun Atıf Yılmaz tarafından sinemaya uyarlanma sürecini anlatacak, ardından “Eylül Fırtınası” filmi izlenecek. Etkinliğin son günü, araştırmacı-yazar Efdal Sevinçli, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın edebiyat serüvenini anlatacak, geçen yıl Gürpınar’dan başarılı bir uyarlama gerçekleştiren yönetmen Erman Bostan, “Hüseyin Rahmi’den Korku Sinemasına” başlıklı bir söyleşi yapacak; ardından yönetmenin “Cadı” filmi izlenecek. İzmirli edebiyat tutkunları ve sinemaseverlerin kayıtsız kalmayacağına inanıyorum.