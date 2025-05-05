Edep beton altında

Halime ŞAMAN*

Marmaris’te bir hikâye anlatılıyor. Çamların altında, dalgaların kıyıya vurduğu yerde değil; şantiyelerin ortasında, beton kulelerin gölgesinde:

Yağmanın, yüzsüzlüğün ve direnişin hikâyesi.

Her şey Mehmet Oktay’ın belediye başkanı seçilmesiyle başladı. Adaylığının arkasında kim vardı, bilemeyiz. Ama sandığa oy atarken Sinpaş’a memur seçiyormuşuz, yaşayarak anladık. Eski belediye başkanı Mehmet Oktay döneminde Sinpaş’a dağıtılan ruhsatlar... ÇED süreci dahi tamamlanmadan verilen 56 imza. Bir yıl boyunca "vermedik" denilerek oyalanan halk. Sonra mahkeme karşısında "İptal ettim" açıklaması. İptal ederken 27 yeni ruhsatın verilmesi. İşte modern zamanların "kandırma sanatı": Sandıktan çıkan Oktay gerçeği!

Ruhsatlar imar planlarına, kıyı kanununa ve hatta sağduyuya aykırıydı. Beton kuleler doğayı ezerken, mahkemeler "dur" dedi. Ama memur Oktay’ın görevi bitmemişti. Görev süresinin son demlerinde, yerel seçimlerin hemen öncesinde, Sinpaş’a bir veda busesi verdi: Bitmemiş inşaata iskan ruhsatı! Kapıyı kapatmak bir yana, kapıyı söküp anahtarı da Sinpaş’ın eline tutuşturdu.

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Hatay’da Lütfü Savaş nasıl partisine rağmen kendi rotasında ilerliyorsa, Mehmet Oktay da aynı yolda yürümekten geri durmadı. Siyaset bilimi buna “temsil krizi” der. Halkın yetkisini alanlar bir süre sonra halkı değil, kendi geleceklerini temsil etmeye başlar. Ya da daha en başta rozet yakayı, sadakat başka adresleri mekan tutuyor. Bizim eski başkan da bu çizgide ilerledi ve bugün geldiğimiz noktada, kesin ihraç talebiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilmiş durumda. Şimdi, halkın iradesi yerine kendi kişisel ajandasına çalışmanın bedelini ödeyip ödemeyeceği merak konusu.

Marmaris’in doğası kadar, siyasetin de temizlenmeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Belki de siyasetin en iltihaplı yeri bu hakikat.

Sinpaş bugünlerde yeni bir algı operasyonuna girişti. “Belediye, muhafazakâr projeye ideolojik nedenlerle karşı” diye feryat ediyorlar. İlginçtir, bu narayı ilk atan yine Mehmet Oktay oldu. Sinpaş müdafaasında başrolü kimseye kaptırmadı. Ardından Rasim Ozan Kütahyalı, Cem Küçük gibi isimler devreye girip meseleyi “CHP’nin anti-dindar tavrı” diye sundular. Sinpaş’ın beton kuleleri, hangi kimliği taşırsanız taşıyın Marmaris’in ciğerine saplanmış bir hançer.

Bizim itirazımız doğa katliamına, hukuksuzluk düzenineydi. Sinpaş Kızılbük Projesi’nin yaratttığı doğa yıkımı, hangi mezhepten, hangi görüşten olursa olsun vicdanı olan herkesin yüreğini yakacak kadar aşikâr. İmanla, inançla, yaşam tarzıyla değil; sermayenin aç gözlülüğüyle, rantın doymak bilmez iştahıyla ilgili bir durum. Gökyüzünü örten betonun kimlik sormadığını herkes görüyor.

Ne biz hak savunucularını ne de yeni yönetim:

Bir kere bile "muhafazakâr" demedik.

Bir kere bile "kimlik" konuşmadık.

Biz hak savunucuları, caminin gölgesindeki ağacı da havuzlu rezidansın yanındaki serçeyi de aynı samimiyetle koruyoruz.

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Kimi inandırabilirler?

2022 yılından beri defalarca suç duyurusu yaptık. Savcılık mı? İnsan canı, deprem güvenliği söz konusu olunca "acele işe şeytan karışır" mantığıyla ağırdan aldı. Öte yandan Marmaris Belediyesi’nin temizlik ihalelerinde usulsüzlük soruşturması başlamış. Ne güzel! Varsa bir usulsüzlük tespit edilecek. Peki Mehmet Oktay hakkında yapılan suç duyuruları? Peki ya o binalar? “Onlar beklesin” mi deniyor? 2022’den beri deprem kuşağındaki Marmaris’te, Sinpaş’ın depreme dayanıksız binalarıyla ilgili suç duyurularımız savcılık raflarında ninni dinliyor. Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın usulsüz ruhsatları, Sinpaş’ın denetimsiz binaları.. Hepsi aynı hikayenin parçaları. Asıl soru şu: Neden bazı dosyalar hızla açılıyor da bazıları tozlu raflarda unutuluyor?

Evet, yolsuzluk varsa hemen soruşturulmalı elbette. Peki, insan hayatı... O biraz daha “yavaş” mı işliyor? Unutulmasın ki halkın yaşam hakkı aynı hassasiyetle korunduğunda terazi dengede duruyor.

Marmaris’te “temizlik” yapılacaksa, önce adaletin tozlu raflarından başlamalı. Kanun varsa herkes uysun, herkese uygulansın! Marmaris sadece bir coğrafya değil; hakikatle, dirençle, onurla yazılan bir hikâyedir.

Marmaris Kent Politikaları Derneği Kurucu Üyesi