Edirne’den dışarı çıkmamak için milyonlarca avro harcıyorlar: Büyük kulüpler para saçıyor

Futbolda 2024-2025 ara transfer dönemi 13 Ocak’ta başladı. Bu transfer döneminde Avrupa’nın genelinde Manchester City büyük paralar harcarken Avrupa’nın diğer dikkat çeken takımları Fenerbahçe ve Galatasaray oldu. Fenerbahçe şimdiye kadar dört oyuncuyu kadroya katarken Galatasaray, İspanyol yıldız Alvaro Morata’yı renklerine bağladı. İki takım ligde şampiyonluk için üç sezondur yarış verirken bu süreçte Avrupa kupalarında hiçbir başarı elde edemedi.

Galatasaray son transferi Alvaro Morata’ya alınan bilgilere göre sezon sonuna kadar 4 milyon avro ödeyecek. İspanyol futbolcuya gelecek sezon ise 8 milyon avro maaş verilecek. Galatasaray, Milan'a ise toplamda 6 milyon avroluk bir kiralama bedeli ödeyecek. Toplam maliyeti 18 milyon avro yani 665 milyon TL. Tek bir oyuncunun maliyeti 500 milyon TL’yi aşıyor. Sarı-kırmızılılar kadrosunda yaklaşık 100 milyon avro bir maaş yüküne sahip. Yani oyuncularına tahmin edilene göre 3,6 milyar TL ödemek durumunda. Elimizde net bir veri yok ancak bu sayıların içine vergiler dahil değil. Gittikçe büyüyen bir maaş yükümlülüğü ve henüz daha harcanan bonservise gelmedik. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray bu sezon 40 milyon avro harcadı. Neyse ki buradaki harcamalar yapılan satışı da değerlendirdiğimizde dengeleniyor. Sarı-kırmızılı ekip yine Transfermarkt’a göre şu ana kadar 36,8 milyon avroluk satış yaptı. 3,3 milyon avro zarar etti.

Morata’nın maliyeti 18 milyon avro. (Fotoğraf: AA)

Sarı-kırmızılıların bu bütçesi Avrupa’nın beş büyük ligindeki mücadele takımların büyük çoğunluğundan fazla. Yani sarı-kırmızılılar neredeyse Avrupa’nın zirvedeki takımlarına çok da uzak olmayan bir bütçeye sahip. Bunun karşılığında elde ettiği başarı ise son iki sezonda Süper Lig şampiyonluğu. Türkiye’nin Avrupa kupalarında kupa kazanan tek takımı olan sarı-kırmızılılar UEFA Kupası ve Süper Kupa kazandığı dönemden yakın hatta fazla para harcamasına rağmen kendinden kat be kat düşük takımlara karşı bir üstünlük kuramıyor.

BONSERVİS HARCAMASI

Fenerbahçe’ye gelirsek ezeli rakibiyle arasındaki tek fark ligde şampiyon olamaması. Galatasaray’la benzer harcamaları yapıyorlar ve şampiyon olabilmek için bu transfer döneminde teyakkuza geçmiş durumdalar. Devre arasında kadroya dört takviye yapan sarı-lacivertlilerin kasasından 2024-2025 sezonunda yaptığı bütün transferler için toplamda 60 milyon avro bonservis bedeli çıktı. Geçmiş dönemde iyi satışlar yapan Kanarya bu dönem sadece Ferdi Kadıoğlu’nu 30 milyon avroya Brighton & Hove Albion’a gönderdi. 30 milyon avro bonservis bedelinde zarar eden Kanarya’nın maaş bütçesi Kamu Aydınlatma Platformu’na net açıklamalar yapılmadığı için tam olarak bilinmiyor. Ancak Galatasaray’la aynı seviyede olduğunu tahmin etmek güç değil. Yani bir sezonda 150 milyon avroyu bulan bir maliyet. Buna karşın sarı-lacivertliler tıpkı ezeli rakibi gibi Şampiyonlar Ligi’ne ön elemede veda etti. Avrupa Ligi’nde 24’üncü olup play-off biletini alan son takım oldu. Braga’nın Porto’ya attığı son dakika golü iptal olmasa Kanarya, Avrupa kupalarına veda ediyordu. Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi’nde yarı finali zorlayan ve bunu bugün harcadığı bütçenin daha azına başaran Fenerbahçe için önemli olan tek şey lig şampiyonluğu.

Fenerbahçe Talisca’ya 15 milyon avro civarında ödeme yapacak.(Fotoğraf: AA)

BASKI BÜYÜK

Evet 10 sezondur gelmeyen şampiyonluk Fenerbahçe için büyük bir baskı unsuru. Fakat bu harcamaları aklayacak bir şey değil. Büyük takımlarının tarihlerinde böyle seriler vardır, olur. Galatasaray’ın da Beşiktaş'ın da benzer serileri var. Sarı-lacivertliler elbette yeniden şampiyon olacak. Zaten tarih boyunca sadece altı şampiyon çıkarmış bir ligde farklı bir senaryo beklemek pek mümkün değil. Ama kişisel hırslarla yapılan bu harcamaların hesabını ileride yine kulüp çekecek.

Gelelim Beşiktaş’a… Rakiplerinden başarısız olduğu ve yarıştan çok uzakta kaldığı için biraz gözden ırak olsa da siyah-beyazlılar, bu sezon tarihinin en büyük harcamalarını yaptı. 66 milyon avro maaş bütçesi olan Beşiktaş, Avrupa Ligi’ndeki son maçında sadece 9 milyon avro bütçesi olan Twente’ye oyunun hiçbir alanında üstünlük kuramayarak 1-0 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Yönetimlerin ve hocaların değiştiği Beşiktaş’ın artık para harcamaya değil, iyi bir sportif akla ihtiyacı var.