Edremit Belediye Başkanı Ertaş: Belediyeyi halka götürdük

Halil ERTUNÇ

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve gelmelerinin üzerinden yaklaşık on beş ay geçmesine rağmen birçok hedefe ulaşmayı başardıklarını söyledi. Belediyeyi devraldıklarında ciddi bir mali yükle karşılaştıklarını belirten Ertaş, “Biz mali açıdan ciddi anlamda yorgun bir kurum aldık. Kısa, orta vadeli ekonomi programlarımız vardı. Bir yıllık programımıza sekiz, dokuz ay gibi sürede ulaştık. Para her şey demek değil fakat parasız da bir şey olmuyor. Bu ekonomik sıkıntının içerisinden çıkmak bizi de zorladı. Ama çabuk kurtardık” dedi.

Bir önceki dönemin mali disiplinsizlik ve kurumsal itibar kaybı yarattığını vurgulayan Başkan Ertaş, “Kurumumuzu halkın ve kamu kurumlarının gözünde yeniden itibara kavuşturduk” diye konuştu. Doğalgaz çalışmalarının yollarda yarattığı tahribatı hızla çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Ertaş, “Seçim kampanya dönemindeki serzenişleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için öncelikle yollara ağırlık verdik” diye ekledi.

Sosyal belediyecilik anlayışını halkla doğrudan ilişki kurmak üzerine inşa ettiklerini belirten Başkan Ertaş, göreve geldikleri gün Edremit’te Kent Konseyi olmadığını hatırlattı.

“Gelir gelmez hızlı bir şekilde Kent Konseyini oluşturduk” diyen Başkan Ertaş, “Her ayın ilk çarşambası muhtarlarımızla, aynı gün öğleden sonra oda başkanlarımızla toplantı yapıyoruz. Kırk yedi mahallede kırk iki noktada halk buluşması yaptım. Belediyeyi halkın ayağına götürdük” şeklinde konuştu.

Bu buluşmalarda yapılan kadar yapılamayanı da açıkça paylaştıklarını belirten Başkan Ertaş, “Yapamadığımı söylediğimde daha fazla alkış aldım. Önemli olan halkı muhatap kabul etmek” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Edremit’in deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken Başkan Ertaş, 90’lı yıllardaki kooperatifleşmeden kaynaklı ciddi bir eski yapı stoku olduğunu ve bu yapıları itibarsızlaştırarak dönüşümü kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Riskli bina olarak tapuya şerh düşülmesi, hatta tabelalandırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Ertaş, “Böylece alan kişi binanın durumunu bilir. O binalar itibarsızlaşmalı ki dönüşümü kolaylaşsın” dedi.

Afet İşleri Müdürlüğü’nün artık gerçekten çalıştığını dile getiren Başkan Ertaş, “Edremit’te yaşayan herkes, bir deprem anında nerede toplanacağını e-Devlet’ten görüyor” ifadelerini kullandı. Demokratik kitle örgütleriyle de protokoller imzalandığını belirten Başkan Ertaş, “Deprem hayatımızın kaçınılmazı. Ona göre yaşamımızı dizayn etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

EYLÜL’DE KENT LOKANTASI

Dayanışma çalışmalarının reklam konusu yapılmadığını ifade eden Başkan Ertaş, her gün yaklaşık 200 ihtiyaç sahibine ücretsiz sıcak yemek verdiklerini belirtti.

Kent lokantası projesini eylül ayında hayata geçirmeyi planladıklarını, lokantanın 250 kişi kapasiteli olacağını aktaran Başkan Ertaş, “Yer seçimini okullara yakın yaptık ki öğrencilere de hitap etsin. Öte yandan Altınoluk’un meydanında Çınaraltı Çay Bahçesi var. Yıllanmış, belki 40-50 yıllık tarihi var ancak 3 yıldır kapalıydı. Buradaki çay bahçesini halkın kullanımına açtık. Belediye eliyle işletiyoruz” şeklinde konuştu

Sağlık alanında da ciddi projeler yürüttüklerini belirten Başkan Ertaş, Altınoluk’ta yapılacak 2 bin metrekarelik Gün Hastanesi projesinin hayata geçirileceğini aktardı.

Başkan Ertaş ayrıca, Ramazan ayında ve sonrasında düzenlenen kültür gezilerine ise 5 binden fazla vatandaşın katıldığını söyledi: “Yazdan sonra Anıtkabir gezilerine başlıyoruz. Hedefimiz iki haftada bir düzenlemek.”

İŞGALE YER YOK

Kıyılardaki sermaye baskısına karşı duruşlarını da aktaran Başkan Ertaş, göreve geldiklerinde Akçay Kordon’da on beşin üzerinde büfe bulunduğunu, geçen yıl bu büfelerin kaldırılacağını ilan ettiklerini ve bu yıl kaldırdıklarını belirtti. Başkan Ertaş, sahil ve yeşil alanlardaki tüm işgalleri kaldırdıklarını, “Bir tane işgaliye yeri vermedik” ifadeleriyle vurguladı.