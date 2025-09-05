Edremit’te 400 öğrenciye yeni eğitim yılı desteği

BirGün EGE

Edremit Belediyesi geleneksel hale getirdiği kırtasiye yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye ulaştı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, anaokulundan liseye farklı kademelerde eğitim gören 400 öğrenci için hazırlanan kırtasiye setleri sahiplerine ulaştırıldı.

Dağıtımda çocuklarla bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Geleceğimiz olan çocuklarımız her zaman önceliğimiz. Muhtarlarımızla iş birliği içinde tespit ettiğimiz 400 çocuğumuz için hazırladığımız kırtasiye malzemesi setlerini kendilerine hediye ettik. Onların heyecanına ve sevincine ortak olmak en büyük mutluluk" dedi.

Başkan Ertaş, yardımların öğrencilere ulaşmasını sağlayan bu çalışma için Sosyal Yardım İşleri Müdürü Faruk Utku Yılmaz’a, muhtarlara ve emek veren tüm belediye personeline teşekkür ederek, tüm öğrencilere başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim yılı diledi.