Efeler Belediyesi tarım üretimine devam ediyor

BirGün EGE

Efeler Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla tarımsal faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Işıklı Mahallesi'nde yer alan yaklaşık 10 dönümlük alana lahana ve karnabahar ekimi gerçekleştirildi. Tarlada özenle yetiştirildikten sonra hasat edilen ürünler, Efeler Belediyesi'ne ait Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenecek.

Elde edilen lahana ve karnabaharlar, Efe Bakkallar ve efelerpazari.com adresli çevrimiçi satış mağazasından yurttaşların beğenisine sunulacak. Ayrıca, lahana ve karnabaharların sürgünlerinden elde edilecek cibes otu da yine belediyenin fabrikasında işlenerek aynı satış kanallarında yer alacak.

Efeler Belediyesi’nin bu girişimi, hem yerel üretimi destekleyerek ekonomiye katkıda bulunuyor hem de vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamada önemli bir katkı sunuyor. Tarımsal faaliyetler, bölgedeki kadınların ekonomik bağımsızlıklarına da katkı sunarak, toplumsal kalkınmaya destek oluyor.