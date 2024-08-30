Efeler Belediyesi’nden çocuklara sanat atölyesi

BirGün EGE

Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Sanat Atölyesi, her salı günü 14.30-16.30 saatleri arasında çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşiyor. Efeler Belediyesi Sanat Atölyesi'nde, çocukların resim aracılığıyla yaratıcılıklarını keşfetmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapılıyor. Atölyeler sırasında çocuklar, eğlenceli ve interaktif çalışmalarla hem kendilerini ifade etme hem de özgün ve özgüvenli bireyler olarak yetişme fırsatı buluyor.

Anıl Yetişkin, çocukların doğuştan gelen yaratıcılık ve sanatsal ifade yeteneklerinin gelişimine büyük önem verdiklerini belirterek, “Picasso'nun dediği gibi, 'Her çocuk bir sanatçıdır; sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir.' Biz de Efeler Belediyesi olarak, çocuklarımızın sanatsal ruhunu açığa çıkarmak ve onların özgüven, cesaret ve yaratıcılık gibi değerlerini geliştirmek için bu atölyeleri düzenliyoruz. Atölyemiz, çocukların hayal güçlerini özgürce kullanabilecekleri ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor” dedi.