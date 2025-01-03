Efeler Belediyesi’nden ruh sağlığı desteği

BirGün EGE

Efeler Belediyesi Kadın Aile ve Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri, yurttaşların sağlığı için faaliyetlerine devam ediyor. Üç farklı adresteki merkezlerde 7 psikolog görevli. Merkezlerde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik çeşitli terapiler ile danışmanlık hizmetleri veriliyor. Diyetisyenin de görev yaptığı merkezde, yurttaşların sağlıklı beslenme, kilo alma ya da kilo verme ihtiyaçları karşılanıyor.

Bin yüz danışman Efeler’in psikologlarından daha huzurlu bir yaşam sırları alırken, 300 kişi de kilo alma, kilo verme ve sağlıklı beslenme konusunda diyetisyenden destek alıyor. Ücretsiz hizmet veren merkezler, dışarıdaki eş değer özel danışmanlık ücretleri dikkate alındığında ailelerin ekonomilerine 2 milyon 500 bin liralık katkıda bulunuyor.

Efeler Belediyesi, bu ayrıcalıklı mekânların sağladığı olumlu geri dönüşler üzerine, dördüncü Psikososyal Destek Merkezini Umurlu Mahallesi’nde hizmete açmaya hazırlanıyor. Bu merkezle birlikte, Efeler Belediyesi’nin sunduğu ücretsiz destek hizmetleri daha geniş bir kitleye ulaşacak.