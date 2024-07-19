Efeler Belediyesi’nin yaz kurslarına yoğun ilgi

BirGün EGE

Efeler Belediyesi; İngilizce, akıl oyunları, halk oyunları, drama, cimnastik ve futbol gibi birçok etkinliği kapsayan kursları çocuklarla buluşturuyor. Kurslarda ayrıca; gitar ve bağlama dersleri, sanat atölyeleri, akran zorbalığına müdahale programı ve çocuklarla felsefe gibi farklı alanlarda da eğitimler sunuluyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin “Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak ve yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak önemli. Kurslara katılan çocuklara ve onları destekleyen ailelerine teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarılı ve eğlenceli tatil dönemi diliyorum” dedi.

Başkan Yetişkin, belediyenin yaz kursları kapsamında düzenlenen futbol kursunu da ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Sporun fiziksel ve zihinsel gelişim açısından önemine vurgu yapan Yetişkin, “Sizler, geleceğimizin umudu ve enerjisisiniz. Spora ilginiz ve azminiz bizleri mutlu ediyor. Katılımınız ve çabanız için teşekkür ediyorum. Spor hayatınızda başarılar diliyorum ve her zaman yanınızda olacağız” dedi.