Efeler’de ailelere 40 milyon lira destek

BirGün EGE

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak hedefiyle çalışmalar yürüten Efeler Belediyesi, okul öncesi dönemden üniversiteye hazırlık sürecine kadar öğrencilerin yanında oluyor. Efeler’in eğitim merkezlerinde alanında uzman öğretmenler tarafından uygun fiyatla sunulan hizmet sayesinde ailelerin bütçesine 40 milyon lira katkıda bulunuluyor.

Efeler Belediyesi tarafından 5 farklı adreste hizmet veren Gündüz Bakımevleri, alanında uzman 56 öğretmen, 504 çocuğa ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda eğitim vermeyi sürdürüyor. Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) Akademi, orta öğretim, lise ve üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilere destek olmaya devam ediyor.

Alanında uzman 26 öğretmen, hayallerinin peşinde koşan 460 öğrenciyle bire bir ilgilenerek hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, özel çocukların bağımsız yaşam becerilerini geliştirme ve davranış problemlerini azaltma hedeflerini alanında uzman kadrosuyla gerçekleştiriyor. Otizmli bireylere, kendilerine özel ücretsiz eğitim programı sunuluyor.