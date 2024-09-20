Efeler’de enginar fideleri toprakla buluşturuldu

BirGün EGE

Efeler Belediyesi, ilçe tarımını destekleme ve üretkenliği artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Tepecik Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait 50 dönümlük arazide gerçekleştirilen enginar dikimine katıldı.

Dikim işleminin tamamlanmasının ardından, özenle yetiştirilen enginarlar, hasat edildikten sonra Efeler Belediyesi’ne ait %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenecek.

Bu fabrikada, kadın işçilerin emeğiyle hazırlanan ürünler, tüketime hazır hale getirilecek. Hazırlanan enginarlar, Efe Bakkallar mağazasında ve efelerpazari.com adresli çevrimiçi satış mağazasında satışa sunulacak.

Sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşımın toplum sağlığı açısından kritik olduğunu ifade eden Başkan Yetişkin, tarım faaliyetlerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve sağlık açısından da büyük bir katkı sağladığını belirtti. Efeler Belediyesi’nin tarımsal üretime olan katkısı ve yerel kalkınmaya yönelik bu tür projeleri, ilçede büyük memnuniyetle karşılanıyor.