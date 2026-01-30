Efeler’de Kent Lokantası dayanışma modeli oldu

BirGün EGE

Efeler Belediyesi’nin projelerinden biri olan Aydın’ın ilk Kent Lokantası, şehirde örnek bir dayanışma modeli haline geldi. Proje, Efeler’de on binlerce haneye katkı sunan bir sosyal belediyecilik modeli olarak öne çıkıyor. Proje, özellikle öğrenciler, emekliler ve ekonomik olarak zorlanan kesimler için umut sofrası oluyor. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bu hizmet, sağlıklı beslenmeyi toplumsal bir hak haline getiriyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından başlatılan “Askıda Yemek” uygulamasıyla, gönüllü yurttaşlar ihtiyaç sahiplerine doğrudan katkı sunabiliyor. Bu sistem sayesinde Kent Lokantası, belediye ile halkı aynı dayanışma çatısı altında buluşturuyor. Efeler’de komşuluk kültürü ve toplumsal bağlar bu uygulama ile daha da güçleniyor. Başkan Yetişkin, Kent Lokantası’nı kimsenin kendini dışlanmış hissetmediği bir Efeler hedefinin önemli bir parçası olarak gördüklerini ifade ederek, sosyal belediyeciliğin en temel amacının vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.