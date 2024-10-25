Efeler’de özel bireylere ücretsiz özel mekân

BirGün EGE

Efeler Belediyesi’nin hizmetlerinden biri de otizmli bireylerin yaşamına olumlu katkı sunan, alanında bölgenin en kapsamlısı olma özelliğini taşıyan ve ücretsiz hizmet sunan Otizm Yaşam Merkezi. Otizmli bireyler merkezde algı, bellek, motor, dil ve iletişim becerilerinin yanı sıra sosyal uyum ve akademik becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitimler alıyor. Ayrıca, toplumda otizm farkındalığını artırmak ve özel bireylerin haklarını savunmak da merkezin amaçları arasında.

Merkezde; ergoterapi, duyu bütünleme, spor, müzik, resim, oyun, özel eğitim ve dil konuşma gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından OSB tanısı alan kişiler, raporlarıyla Yedi Eylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı Numara 9’daki merkeze kayıt olabiliyor. Yaş sınırı olmayan kuruma ilk kez gelenler değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucuna göre ihtiyaçlara uygun programlar hazırlanıyor. Her ders 40 dakika sürerken, ders sonrasında velilere öğrencinin durumu hakkında bilgi veriliyor.