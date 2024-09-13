Efeler’in üreticiye desteği sürüyor

BirGün EGE

Tarım faaliyetlerinde kullanılan arazi yollarının düzenlenmesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini seferber eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yaklaşan hasat sezonu öncesi zeytin üreticilerinin ulaşımını kolaylaştırmayı ve yakıttan tasarruf etmelerini hedefliyor.

Son olarak Kuloğullar Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların tarım arazilerine erişimi iyileştirildi.

Kuloğullar Mahallesi sakinleri ve zeytin üreticileri, arazilerine ulaşımı kolaylaştıran Efeler Belediyesi’ne teşekkür etti.

Üreticiler, çalışmaların zeytin sektörüne katkılar sunduğunu belirterek, belediyenin desteğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.