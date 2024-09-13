Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Efeler’in üreticiye desteği sürüyor

BirGün Ege
  • 13.09.2024 11:13
  • Giriş: 13.09.2024 11:13
  • Güncelleme: 13.09.2024 11:16
Efeler’in üreticiye desteği sürüyor
Fotoğraf: AA (Arşiv)

BirGün EGE

Tarım faaliyetlerinde kullanılan arazi yollarının düzenlenmesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini seferber eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yaklaşan hasat sezonu öncesi zeytin üreticilerinin ulaşımını kolaylaştırmayı ve yakıttan tasarruf etmelerini hedefliyor.

Son olarak Kuloğullar Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların tarım arazilerine erişimi iyileştirildi.

Kuloğullar Mahallesi sakinleri ve zeytin üreticileri, arazilerine ulaşımı kolaylaştıran Efeler Belediyesi’ne teşekkür etti.

Üreticiler, çalışmaların zeytin sektörüne katkılar sunduğunu belirterek, belediyenin desteğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

BirGün'e Abone Ol