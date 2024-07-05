Efeler’in yenilenen parkları tam not alıyor

BirGün EGE

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki tüm park, bahçe ve sokaklarda kapsamlı bir bakım onarım çalışması yürütüyor. Ekiplerin bu çerçevede son adresi Mimar Sinan Mahallesi ve Adnan Menderes Mahallesi oldu.

Şehit Hüseyin Uzunova Parkı ve M. Doğan Uluergüven Parkı'nda mesai harcayan ekipler, bankların boyanmasından, oyun gruplarının onarımı, zeminin düzeltilmesi, yeşil alan ve çevre düzenlemesine kadar detaylı bakım onarım ve temizlik çalışması yaptı. Parklarda gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Parkların yenilenen görüntüsü ve artan kullanılabilirliği, mahalle sakinlerinden tam not aldı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yapılan çalışmaların ilçenin genel estetiğine de katkı sağladığını belirterek, çocukların ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmeleri için park bakımlarının düzenli olarak süreceğini vurguladı.