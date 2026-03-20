Efem Kart ile 2,4 milyon liralık tasarruf

BirGün/EGE

Efeler Belediyesi tarafından uygulamaya alınan Efem Kart ve Efe Mobil sistemleri, kısa sürede 20 bin üyeye ve 187 işletmeye ulaştı.

Belediye verilerine göre uygulama kapsamında vatandaşların toplamda 2 milyon 400 bin lira tasarruf ettiği belirtildi.

YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİMLER

Efem Kart kapsamında; kafe, giyim, kuaför ve optik işletmeleri başta olmak üzere birçok sektörde yüzde 50’ye varan indirimler sunuldu.

Artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşlara önemli bir destek sağlayan uygulama, günlük hayata doğrudan katkı sağladı.

Efem Kart başvuruları, Menderes Park’ta kurulan stantta yoğun katılımla devam ediyor.

Yurttaşlar ayrıca belediye hizmet binası ya da Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde başvurularını gerçekleştirebilecek.

BAŞKANIMIZ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ADIM ATTI

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren yurttaşlar, "Ekonomik şartların zorlayıcı olduğu bu dönemde Efem Kart ve Efe Mobil büyük bir destek. Yaptığımız alışverişlerde cebimizde kalan her kuruş, aile bütçemiz için çok kıymetli. Başkanımız Anıl Yetişkin’e ve bu sistemi büyük bir titizlikle yürüten belediye ekiplerine, vatandaşın yanında oldukları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanıldı.

YURTTAŞIMIZIN BÜTÇESİ BİZİM EMANETİMİZ

Yurttaşların bütçesine destek sağlayan her hizmetin gurur vesilesi olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Efem Kart ve Efe Mobil ile attığımız bu adım, sadece bir indirim uygulaması değil; bir dayanışma hareketi. Vatandaşımızın cebine giren 2 milyon 400 bin lira, bizim için en büyük başarı ölçütü. Esnafımızla vatandaşımızı bir araya getiren bu köprüyü güçlendirmek, Efeler’in refahını artırmak temel hedefimiz. Halkımızın yükünü hafifletmek için projelerimizi çeşitlendirmeye ve şehrimize değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.