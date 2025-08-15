Efes Kanal projesi balıkları katletti

BirGün EGE

Efes Selçuk’un Zeytinköy Mahallesi’nde bulunan Kazan Gölü’nde son günlerde yaşanan balık ölümleri, bölge halkı ve yetkilileri harekete geçirdi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, balık ölümlerinin Küçük Menderes Nehri’nin ağzının alüvyonlarla kapanması ve DSİ tarafından yürütülen Efes Kanal Projesi’nin eksikliklerinden kaynaklandığını belirterek, durumu eleştirdi.

Başkan Sengel, Efes Kanal Projesi’nin 2018’de başladığını ancak çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu alınmadan ve projenin yapıldığı alanın çevresindeki arkeolojik ve doğal sit alanları dikkate alınmadan hayata geçirildiğini vurguladı. Başkan Sengel, “Projeye başlanmadan önce çevresel etki değerlendirmesi yapılmadı. Bu eksiklikler doğanın tahribatına neden oldu” dedi.

DOĞA TAHRİP OLDU

Başkan Sengel, Efes Kanal Projesi’nin mendirek ve diğer düzenlemeleri yapmadan yürütülmesinin, Küçük Menderes Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla kanal ağzını tıkadığını belirterek şunları dile getirdi: “Alüvyonlar nedeniyle oluşan şişme, suyun yoğunluğunu artırdı ve ne yazık ki bu durum Kazan Gölü’ndeki balıkların ölümüne yol açtı. Aynı zamanda florada değişikliklere ve doğanın tahrip olmasına neden oldu.” Projenin bilimsel temelden yoksun olduğunu ifade eden Başkan Sengel, “Bir proje yaparken tüm etmenler göz önünde bulundurulmalıdır. Doğal ve arkeolojik sit alanlarında yapılacak projeler, çevresel etki değerlendirmesi olmadan uygulanmamalıdır” diye konuştu. Ayrıca Başkan Sengel, Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada, Kanal Projesi’nin ÇED raporunun alınması gerektiği hukuki olarak vurgulandı.

MUHTAR VE ÇİFTÇİ TEPKİLİ

Zeytinköy Muhtarı Mesut Selvi yetkililere seslenerek, “Köyümüzde Kazangöl ve Küçükgöl ile bağlantılı olan bir kanalımız var ve Menderes’e akıyor. Bu kanalın açılarak canlı olan balıklarımızın kurtulması için müdahale edilmesini yetkililerden talep ediyorum” dedi.

Zeytinköy’de yaşayan Davut Arıbeyi son bir haftadır meydana gelen balık ölümlerinin Küçük Menderes’in denizle bağlantısının kapalı olması sonucu biriken kirli su nedeniyle olduğunu dile getirerek, “Burası açıldıktan sonra bizim kaynaklarımızdan gelen sularla bu kanallar tekrar eski haline dönecek ve temizlenecektir. Daha sonra köyde de göreceğiz ne kadar çok balık öldüğünü. Ama ilk aşama olarak kanalın ağzına geldik. Sağ olsun Filiz Başkan yardımcı oldu. İZSU’dan gelen bir kepçeyle beraber şu an da kanalın ağzını temizleniyoruz” diye konuştu.

KANALLAR AYRILMALI

Uzun yıllardır Zeytinköy’de yaşayan ve balıkçılık yapan Hüseyin Subaşı Küçük Menderes’in kirliliğinden balıkların yanı sıra tarım ürünlerinin de etkilenmesi sebebiyle nehirden gelen kanalların köyden ayrılması gerektiğini belirtti. 50 yıldır aynı sorunu yaşadıklarını söyleyen Hüseyin Subaşı, “Köyden gelen kanalların Menderes’ten ayrılıp denize ayrı bir hat verilmesi lazım. Çok bir şey değil, 500-600 metre bir kanal açılacak. Devlet Su İşleri mi buna izin verecek, Milli Parklar mı izin verecek, Çevre Şehircilik Bakanlığı mı izin verecek kiminle görüşmek gerekiyorsa bunu kurtarmamız lazım. Yoksa köyün hem narını hem balığını tehdit ediyor hem de doğasını tehdit ediyor. Coğrafyaya bakın lütfen Efes’in, Kuşadası’nın dibindeyiz ama Menderes’i pislik götürüyor. Torbalı’nın, Tire’nin, Ödemiş’in pisliği Zeytinköy’e akıyor. Yetkililere sesleniyoruz; lütfen gelin ve burayla ilgilenin biz de köylüler olarak size yardımcı olalım. Doğayı katlediyoruz” dedi.