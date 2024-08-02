Efes Selçuk halkı İzmir Su ile tanışacak

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından damacana olarak üretilen İzmir Su, imzalanan protokolle Efes Selçuk’a geliyor. İzmir Su protokolü Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Genel Müdür Yardımcısı Sabit Duran arasında imzalandı. İzmir Su ilk olarak Efes Tarlası Bakkalı’nda, ardından da ekmek büfelerinin gel-al noktası olarak kullanılması ile halkla buluşacak. Mevcut ekonomik düzenin yarattığı zorluklar karşısında halkın temel ihtiyaçlarından olan suyu çok daha ekonomik ve kolay bir şekilde satın alabilmesine olanak sağlayacak uygulama kısa bir süre sonra hayata geçecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Su doğal kaynak suyu tesisinde üretilen 19 litrelik polikarbon damacanalardaki suyun ilk olarak Efes Selçuk Belediyesi ile imzalanan protokolle kente geliyor olmasının önemine değinen Filiz Başkan, kentin belli noktalarında bulunacak olan İzmir Su’yun ilçe halkına hayırlı olmasını diledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bölgedeki su ihtiyacını karşılamak ve kaliteli suya erişimi sağlamak amacıyla ürettiği İzmir Su, Efes Selçuk’ta önemli bir ihtiyaca cevap verecek.