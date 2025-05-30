Efes Selçuk’da üretilen fideler halkla buluştu

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Karaot Yerel Tohum Derneği iş birliği ile yerel tohumlardan üretilen 14 bin adet fideyi halkla buluşturdu. Yerel tohumları çoğaltmak, tarımsal üretimi desteklemek, halkı üretime dâhil etmek amacıyla Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Karaot Yerel Tohum Derneği iş birliğiyle önemli bir tarımsal kalkınma hareketi başlatan Efes Selçuk Belediyesi bu yıl da yerel tohumlardan üretilen fideleri Efes Selçuklu yurttaşlar ile ücretsiz olarak paylaştı.

Engelsiz Kafe bahçesinde kurulan stantlarda dağıtılan pembe domates, çeri domates ve salçalık domates, tatlı sivri biber, tatlı kıl biber, Üçburun Köy biberi, Çarliston biber ve Yenipazar biberi fidelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üretilen yerel tohumlar ile bahçesinde sürdürülebilir tarım çalışmaları yaptığını aktaran Barış Gültekin, “Ben her sene sürdürülebilir tarım yapmaya çalışıyorum kendi halimde. 3 yıldır belediyemizin bu fide dağıtımından faydalanıyorum. Daha önce tohumlardan da almıştım. Yeşilbiber almıştım 3 sene önce ve onu hala sürdürüyorum. Sürdürülebilir tohumların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması çok önemli ve değerli bir katkı” dedi.