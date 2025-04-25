Efes Selçuk’ta barista kursu tamamlandı

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen barista kursunun son gününde kursiyerler sertifikalarını aldı. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi bahçesindeki mobil araçta 3 gün süren kursa toplamda 24 kursiyer katıldı. Meslek Edindirme Kursları kapsamında 12 kişilik gruplar halinde, iki haftaya bölünen eğitim programında kursiyerlere kahvelerin ideal yapımı, yeni nesil kahve makinelerinin nasıl kullanılacağı, sütün nasıl köpürtüleceği ve farklı kahve çeşitlerinin nasıl hazırlanacağı hakkında eğitim verildi. Efes Selçuk’ta sayıları gün geçtikçe artan kahve dükkânlarına olan ilgi ve oluşan barista istihdamını karşılamak için başlatılan barista kursuna yoğun ilgi gösteren kursiyerler, eğlenirken öğrenmenin de keyfini çıkardı.

Barista kursunun çok keyifli geçtiğini aktaran Kursiyer Bahar Çalışkan, “Kahve yapmak dışarıdan çok kolay görünüyor ama işin içine girdiğinizde makinalar, detayları, suyun ve sütün sıcaklığı, ürün yoğunluğu, asit dengesi hepsinin ne kadar önemli olduğunu bu kursta görmüş olduk” dedi.

Kursiyer Selma Uçar da, “Burada, dışarıda içtiğimiz kahvelere hiç benzemeyen kahveler yaptık. Makinaları kullanmayı, kahvelerin ayarlarını, tüm kahvelerin yapımının özelliklerini öğrendik” diye konuştu.