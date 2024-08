Efes Selçuk’ta can dostlar için sahiplenme hareketi

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, veteriner hekimler ve hayvanseverlerle bir araya geldi. Veteriner hekimler ve hayvanseverlerin görüş ve önerilerinin alındığı toplantıdan çıkan en önemli kararlardan biri sahiplendirme çalışmalarına hız kazandırmak oldu.

Bugüne kadar can dostları için yapılan çalışmaların yeni yasa karşısında başka bir yöne evrilmesinin gerekli olduğunun altını çizen Ceritoğlu Sengel, “Bugüne kadar can dostlarımızı sahiplendirme, sahiplendirilmeyenlerin barınağımızda bakımı sağlama, gerekli durumlarda Haybulans ile destek olma gibi birçok çalışma yaptık. Ancak yeni yasa nedeniyle can dostlarımızı yaşatmak için daha fazla gayret göstermek zorundayız. Bunun için önce veteriner hekimlerimize kulak vermek istedik. Çünkü her konuda olduğu gibi bu konuda da en iyi rotayı uzman görüşleriyle çizebiliriz. Bu işin bir diğer önemli tarafı da can dostlarımız için gönüllü olanlar yani hayvanseverler. Bilimsel doğrular ve içten bir hassasiyetle can dostlarımızı yaşatmak bizim elimizde. Yasa karşısında atabileceğimiz en somut adım sahiplendirme. Can dostlarımıza bizler sahip çıkacağız, daha fazla sahipleneceğiz. Bunun yanı sıra ben bizzat elimi taşın altına koyarak Efes Selçuk’taki tüm kurumların kapısını çalacağım” dedi.