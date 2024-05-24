Efes Selçuk’ta dünya dillerine köprü kuruldu

BirGün EGE

Efes Selçuk, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde dünya dilleri ile buluşuyor. Birçok kültür ve sanat kursuna ev sahipliği yapan merkezde düzenlenen Arnavutça, İtalyanca ve Yunanca kursları büyük ilgi görüyor. Kurslara katılmaktan memnun olduklarını dile getiren her yaştan katılımcı yeni bir dil öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen İtalyanca kursunun gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğunu belirten Eğitmen Sevil Yılmaz: “Ekim ayından bu yana derslerimiz devam ediyor. Çok yoğun bir ilgi var. Ben Filiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kursa kızıyla katılan Birtek Savran: “İngilizce kursuna geldiğim zaman İtalyanca kursundan da haberim oldu. Derslerimiz çok verimli geçiyor. Kursa 11 yaşındaki kızım ile katılıyorum. Belediyeye, çalışan arkadaşlarımıza ve Sevil Hanım’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

İtalyanca öğrenmek kadar kurs ortamının da keyifli olduğunu belirten Serhan Özdemir: “Geçen sene Erasmus için Napoli’ye gitmiştim. O zamandan beri İtalyanca öğrenmeyi istiyordum. Kurstan memnunum. Kurs ortamını çok seviyorum. Bu imkânı bize tanıyan Selçuk Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.