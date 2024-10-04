Efes Selçuk’ta halkın marketi halk için açıldı

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi tarafından halkın talepleri doğrultusunda, halkın bütçesine katkı sunmak için hayata geçirilen Halk Mark-Et hizmete girdi. Halk Mark-Et’in Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle açıldığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Aydın’da Halk Et var. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZ Tarım’ı var. Seçimden sonra ‘Ne yapabiliriz’ diye düşündüğümüzde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimize başladık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu, ‘Biz Ege Et güvencesini Selçuk ile buluştururuz’ dedi. Aynı zamanda dedik ki, İZ Tarım da süt ve süt ürünleriyle ilgili çok ciddi ve kaliteli üretim yapıyor. Biz de iki Cumhuriyetçi, halkın yanında olan iki büyükşehir belediyesini yanımıza alarak bir adım attık” dedi.

Ekonomik şartların vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını zorlaştırdığına dikkat çeken Ceritoğlu Sengel, “Çalışanıyla, emeklisiyle hep beraber bir hayat mücadelesi veriyor ve ekonomik olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. İşte o yüzden halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasına bir nebze katkımız olabilir mi, diye düşünerek biz bu işin altından kalkabilir miyiz diye düşündük. Adına Halk MarkEt dediğimiz içerisinde süt ve süt ürünlerinin yanı sıra kıyma ve kuşbaşı et gibi, yumurta gibi temel ihtiyaçların olduğu sizin marketinizi açıyoruz” diye konuştu.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Mark-Et’in bir sosyal belediyecilik projesi olarak hayata geçtiğinin altını çizen Ceritoğlu Sengel, “Biz 2019’dan bu yana bu kent, kentli ve aynı zamanda belediye biz birbirimize yetebileceğimizi kanıtlamaya çalışıyoruz. Bu bir açılış değil aslında sizin olana, hakkınız olana sadece kapıları açmaktı. Bizim hiçbir şekilde esnafla yarışmak gibi bir derdimiz yok bizim halka el uzatmak gibi bir derdimiz var. Bize katkı sunan, bizimle birlikte aynı bakış açısına sahip olan, bu sebeple de bazı indirimlere giden esnafa da çok teşekkür ediyorum. Halkın marketi halkındır, hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Ceritoğlu Sengel, “14 Mayıs Mahallesi’nde dar gelirli ailelerin okul öncesi çocukları için açacağımız bir gündüz bakımevi olacak. Çünkü çocuklarımız eğitim hayatından mahrum kalsın istemiyoruz. Çok yakın bir zamanda da öğrencilerimiz için Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ile çocuklarımıza çok çok uygun fiyata öğlen yemekleri çıkarmaya başlayacağız. Çünkü sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşmak, eğitim hakkı, yaşam hakkı anayasal hakkımızdır” dedi.