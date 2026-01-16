Efes Selçuk’ta kadınlara sağlıklı yaşam desteği

Efes Selçuk Belediyesi’nin, kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklemek için hayata geçirdiği ücretsiz yoga dersleri uzman eğitmen Pınar Pektaş eşliğinde her çarşamba saat 10.00’da başlıyor.

Katılımcılardan Eda Çivit, “Belediyenin böyle bir imkân sunması kadınların hem sağlığına hem de ruhuna önem verdiğini gösteriyor” dedi.

Derslerin keyifli geçtiğini belirten Şerife Şebnem Öğüç de “Hem eğleniyor hem de rahatlıyoruz. Bedenen de bu rahatlamayı hissediyoruz” dedi.

Yoga eğitmeni Pınar Pektaş da, “Bu çalışmalarla kadınlarımızın bedenlerini tanımalarını, nefes odaklı egzersizlerle daha esnek ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini hedefliyoruz" dedi.